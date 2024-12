Уилл Смит станет хедлайнером музыкального фестиваля во Франции

В прошлом Смит выиграл четыре награды «Грэмми». За свою карьеру он выпустил четыре альбома: «Big Willie Style» 1997 года, «Willennium» 1999 года, «Born to Reign» 2002 года и «Lost and Found» 2005 года. В них вошли такие хиты как «Gettin' Jiggy Wit It», «Girls Ain’t Nothing But Trouble» и «A Nightmare on My Street».