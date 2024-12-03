Уилл Смит станет хедлайнером музыкального фестиваля во Франции

Сегодня / 21:17
Нью-йоркские кинокритики назвали «Бруталиста» лучшим фильмом года
Сегодня / 22:14
Минди Калинг и Моррис Честнат объявят номинантов «Золотого глобуса»
Сегодня / 22:02
Сидни Суини стала самой популярной звездой 2024 года по версии IMDb
Сегодня / 21:17
Исследование: люди старше 60 лет чувствуют себя лучше, если живут отдельно от партнеров
Сегодня / 21:08
Кейт Уинслет рассказала, что СМИ стыдили ее за фигуру на фоне славы «Титаника»
Сегодня / 20:21
Анджелина Джоли не хотела бы, чтобы о ее жизни сняли байопик
Сегодня / 20:20
Сериал «Дорогуша» продлили на второй сезон
Сегодня / 20:04
Умерла мама Эминема Дебби Нельсон
Сегодня / 19:35
Шэрон Стоун обвинила Сэма Рейми в отсутствии «преданности» после съемок «Быстрого и мертвого»
Сегодня / 19:09
Рейчел Зеглер бросает вызов злой королеве в новом трейлере «Белоснежки»
Обновлено сегодня в 19:08
Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Парламент проголосовал за его отмену
Сегодня / 19:04
В Карачаево-Черкесии сносят гостиницу «Аманауз» ― знаменитый недострой в стиле советского модернизма
Сегодня / 18:59
Оскар Айзек признался, что сначала посчитал кастинг Шаламе на роль Дилана «очень плохой идеей»
Сегодня / 18:57
«Захватывающий, отталкивающий и прекрасный»: критики в восторге от «Носферату» Роберта Эггерса
Сегодня / 18:30
«Академия проявила необычайную трусость»: Шон Пенн раскритиковал премию «Оскар»
Сегодня / 17:47
Весь топ-5 чарта Billboard ― треки Кендрика Ламара. Такое было лишь у Тейлор Свифт, Дрейка и Beatles
Сегодня / 17:37
Би-би-си экранизирует серию книг Мэрилин Кей «Одаренные»
Сегодня / 17:13
Фрэнсис Форд Коппола начнет снимать новый фильм в начале 2025 года в Лондоне
Сегодня / 16:55
Ветеран партизанской войны против режима Франко потребовал от властей Испании миллион евро
Сегодня / 15:58
Комитет конгресса США пришел к выводу, что коронавирус, «скорее всего, появился в лаборатории»
Сегодня / 15:58
За производителями нелегального алкоголя будут следить с помощью спутников
Сегодня / 15:45
Okko показал тизер-постер нового мистического сериала «Охотники за призраком»
Сегодня / 15:08
На Россию упадет небольшой астероид
Сегодня / 14:50
Ученые из Гарварда сделали промышленных роботов на водке
Сегодня / 14:49
Stardew Valley назвали лучшей игрой для снятия стресса
Сегодня / 14:39
Jaguar представил электрокар Type 00
Сегодня / 14:24
Macan и Mona: «Яндекс Музыка» подвела итоги года
Сегодня / 14:14
Таможня перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники
Сегодня / 14:12
Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки
Сегодня / 12:59
Отец Джоша Бролина заставил его съесть любимого поросенка: «Зачем рассказывать об этом ребенку?»
Сегодня / 12:14
«Так плохо, что даже хорошо»: Collider составил топ худших хоррор-фильмов в жанре фэнтези
Сегодня / 11:12
«Яндекс Музыка» начнет продвигать артистов платно через «Импульс»
Сегодня / 11:07
Российская правозащитница и портниха из Узбекистана вошли в список Би-би-си 100 вдохновляющих женщин
Сегодня / 10:17
В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до рождения
Сегодня / 10:07
Индиана Джонс отправляется в путешествие в релизном трейлере Indiana Jones and the Great Circle

Уилл Смит станет хедлайнером музыкального фестиваля во Франции

Сегодня в 22:28
Фото: willsmith

Американский актер Уилл Смит, известный по фильмам «Люди в черном» и «В погоне за счастьем», станет хедлайнером музыкального фестиваля Positiv Festival. Об этом сообщил Rolling Stone.

Смит выступит 31 июля в Античном театре в Араузионе, расположенном во французском городе Оранже. Он впервые исполнит свои рэп-композиции на территории Франции.

Уилл Смит стал первым анонсированным участником Positiv Festival. Кто еще выступит на мероприятии, пока неизвестно.

Участие в фестивале для Смита обозначит его возвращение в музыкальную индустрию. По слухам, артист в данный момент работает над новым альбомом. Недавно он выпусти сингл «Work of Art».

В апреле Смит появился на фестивале «Коачелла» — он присоединился к сету колумбийского музыканта Джея Бальвина. Кроме того, актер выступил на вручении премии BET Awards в июне.

В прошлом Смит выиграл четыре награды «Грэмми». За свою карьеру он выпустил четыре альбома: «Big Willie Style» 1997 года, «Willennium» 1999 года, «Born to Reign» 2002 года и «Lost and Found» 2005 года. В них вошли такие хиты как «Gettin' Jiggy Wit It», «Girls Ain’t Nothing But Trouble» и «A Nightmare on My Street».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами