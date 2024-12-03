Уилл Смит станет хедлайнером музыкального фестиваля во Франции

Американский актер Уилл Смит, известный по фильмам «Люди в черном» и «В погоне за счастьем», станет хедлайнером музыкального фестиваля Positiv Festival. Об этом сообщил Rolling Stone.

Смит выступит 31 июля в Античном театре в Араузионе, расположенном во французском городе Оранже. Он впервые исполнит свои рэп-композиции на территории Франции.

Уилл Смит стал первым анонсированным участником Positiv Festival. Кто еще выступит на мероприятии, пока неизвестно.

Участие в фестивале для Смита обозначит его возвращение в музыкальную индустрию. По слухам, артист в данный момент работает над новым альбомом. Недавно он выпусти сингл «Work of Art».

В апреле Смит появился на фестивале «Коачелла» — он присоединился к сету колумбийского музыканта Джея Бальвина. Кроме того, актер выступил на вручении премии BET Awards в июне.