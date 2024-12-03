Уилл Смит станет хедлайнером музыкального фестиваля во Франции

Американский актер Уилл Смит, известный по фильмам «Люди в черном» и «В погоне за счастьем», станет хедлайнером музыкального фестиваля Positiv Festival. Об этом сообщил Rolling Stone.
Смит выступит 31 июля в Античном театре в Араузионе, расположенном во французском городе Оранже. Он впервые исполнит свои рэп-композиции на территории Франции.
Уилл Смит стал первым анонсированным участником Positiv Festival. Кто еще выступит на мероприятии, пока неизвестно.
Участие в фестивале для Смита обозначит его возвращение в музыкальную индустрию. По слухам, артист в данный момент работает над новым альбомом. Недавно он выпусти сингл «Work of Art».
В апреле Смит появился на фестивале «Коачелла» — он присоединился к сету колумбийского музыканта Джея Бальвина. Кроме того, актер выступил на вручении премии BET Awards в июне.
В прошлом Смит выиграл четыре награды «Грэмми». За свою карьеру он выпустил четыре альбома: «Big Willie Style» 1997 года, «Willennium» 1999 года, «Born to Reign» 2002 года и «Lost and Found» 2005 года. В них вошли такие хиты как «Gettin' Jiggy Wit It», «Girls Ain’t Nothing But Trouble» и «A Nightmare on My Street».