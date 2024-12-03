Минди Калинг и Моррис Честнат объявят номинантов «Золотого глобуса»

Минди Калинг («Офис») и Моррис Честнат («Шафер») представят номинантов 82-й ежегодной премии «Золотого глобуса», пишет Deadline. Номинантов объявят в прямом эфире на канале CBS 9 декабря. Калинг и Честнат представят номинантов в каждой из 27 категорий премии.
Кинематографические и кассовые достижения в кино и лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении — две новые номинации, которые будут вручаться в этом году.
Среди других конкурсных номинаций — категории «Лучшая драма», «Лучший мюзикл или комедия» и «Лучший анимационный фильм». Среди телевизионных номинаций — «Лучший драматический сериал», «Лучший комедийный сериал» и «Лучший мини-сериал».
Ранее номинантами на «Золотой глобус» были Элфри Вудард, Америка Феррера, Анджела Бассетт, Анна Кендрик, Хлоя Грейс Морец, Кристиан Слейтер, Дакота Фэннинг, Данай Гурира, Деннис Куэйд, Дон Чидл и Гарретт Хедлунд.
Церемония вручения премии «Золотой глобус» выйдет в эфир в воскресенье, 5 января 2025 года, на канале CBS и будет транслироваться на канале Paramount+ в США.
На прошлой неделе было объявлено, что Виола Дэвис получит на «Глобусе» премию Сесила Б.ДеМилля. Она будет награждена на гала-концерте 2025 года, который проведет Никки Глейзер в пятницу, 3 января, в отеле Beverly Hilton.