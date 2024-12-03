Минди Калинг и Моррис Честнат объявят номинантов «Золотого глобуса»

Минди Калинг («Офис») и Моррис Честнат («Шафер») представят номинантов 82-й ежегодной премии «Золотого глобуса», пишет Deadline. Номинантов объявят в прямом эфире на канале CBS 9 декабря. Калинг и Честнат представят номинантов в каждой из 27 категорий премии.

Кинематографические и кассовые достижения в кино и лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении — две новые номинации, которые будут вручаться в этом году.