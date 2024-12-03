Сидни Суини стала самой популярной звездой 2024 года по версии IMDb

Онлайн-портал IMDb назвал Сидни Суини самой популярной звездой 2024 года. Ее коллега по фильму «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл стал главной «новой звездой», пишет Deadline.

Рейтинг составили на основе данных рейтингов IMDbPro MOVIEmeter и STARmeter, которые основаны на фактических просмотрах страниц более чем 250 млн ежемесячных посетителей IMDb.

Топ-10 «новых звезд» формируется из группы имен, которые впервые в своей карьере попали в ежегодный список IMDb Top 100 в 2024 году. В течение года эта группа неизменно занимала самые высокие места в рейтинге IMDbPro STARmeter.

Суини доминировала в рейтинге IMDbPro STARmeter, постоянно занимая место в первой десятке на протяжении всего 2024 года. Также в список попали звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, Кристин Милиоти из «Пингвина», Барри Кеоган из «Птицы» и Ребекка Фергюсон из «Дюна: Часть вторая».