Сидни Суини стала самой популярной звездой 2024 года по версии IMDb

Сегодня / 21:17
Нью-йоркские кинокритики назвали «Бруталиста» лучшим фильмом года
Сегодня / 22:28
Уилл Смит станет хедлайнером музыкального фестиваля во Франции
Сегодня / 22:14
Минди Калинг и Моррис Честнат объявят номинантов «Золотого глобуса»
Сегодня / 21:17
Исследование: люди старше 60 лет чувствуют себя лучше, если живут отдельно от партнеров
Сегодня / 21:08
Кейт Уинслет рассказала, что СМИ стыдили ее за фигуру на фоне славы «Титаника»
Сегодня / 20:21
Анджелина Джоли не хотела бы, чтобы о ее жизни сняли байопик
Сегодня / 20:20
Сериал «Дорогуша» продлили на второй сезон
Сегодня / 20:04
Умерла мама Эминема Дебби Нельсон
Сегодня / 19:35
Шэрон Стоун обвинила Сэма Рейми в отсутствии «преданности» после съемок «Быстрого и мертвого»
Сегодня / 19:09
Рейчел Зеглер бросает вызов злой королеве в новом трейлере «Белоснежки»
Обновлено сегодня в 19:08
Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Парламент проголосовал за его отмену
Сегодня / 19:04
В Карачаево-Черкесии сносят гостиницу «Аманауз» ― знаменитый недострой в стиле советского модернизма
Сегодня / 18:59
Оскар Айзек признался, что сначала посчитал кастинг Шаламе на роль Дилана «очень плохой идеей»
Сегодня / 18:57
«Захватывающий, отталкивающий и прекрасный»: критики в восторге от «Носферату» Роберта Эггерса
Сегодня / 18:30
«Академия проявила необычайную трусость»: Шон Пенн раскритиковал премию «Оскар»
Сегодня / 17:47
Весь топ-5 чарта Billboard ― треки Кендрика Ламара. Такое было лишь у Тейлор Свифт, Дрейка и Beatles
Сегодня / 17:37
Би-би-си экранизирует серию книг Мэрилин Кей «Одаренные»
Сегодня / 17:13
Фрэнсис Форд Коппола начнет снимать новый фильм в начале 2025 года в Лондоне
Сегодня / 16:55
Ветеран партизанской войны против режима Франко потребовал от властей Испании миллион евро
Сегодня / 15:58
Комитет конгресса США пришел к выводу, что коронавирус, «скорее всего, появился в лаборатории»
Сегодня / 15:58
За производителями нелегального алкоголя будут следить с помощью спутников
Сегодня / 15:45
Okko показал тизер-постер нового мистического сериала «Охотники за призраком»
Сегодня / 15:08
На Россию упадет небольшой астероид
Сегодня / 14:50
Ученые из Гарварда сделали промышленных роботов на водке
Сегодня / 14:49
Stardew Valley назвали лучшей игрой для снятия стресса
Сегодня / 14:39
Jaguar представил электрокар Type 00
Сегодня / 14:24
Macan и Mona: «Яндекс Музыка» подвела итоги года
Сегодня / 14:14
Таможня перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники
Сегодня / 14:12
Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки
Сегодня / 12:59
Отец Джоша Бролина заставил его съесть любимого поросенка: «Зачем рассказывать об этом ребенку?»
Сегодня / 12:14
«Так плохо, что даже хорошо»: Collider составил топ худших хоррор-фильмов в жанре фэнтези
Сегодня / 11:12
«Яндекс Музыка» начнет продвигать артистов платно через «Импульс»
Сегодня / 11:07
Российская правозащитница и портниха из Узбекистана вошли в список Би-би-си 100 вдохновляющих женщин
Сегодня / 10:17
В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до рождения
Сегодня / 10:07
Индиана Джонс отправляется в путешествие в релизном трейлере Indiana Jones and the Great Circle

Сидни Суини стала самой популярной звездой 2024 года по версии IMDb

Сегодня в 22:02
Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images

Онлайн-портал IMDb назвал Сидни Суини самой популярной звездой 2024 года. Ее коллега по фильму «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл стал главной «новой звездой», пишет Deadline.

Рейтинг составили на основе данных рейтингов IMDbPro MOVIEmeter и STARmeter, которые основаны на фактических просмотрах страниц более чем 250 млн ежемесячных посетителей IMDb.

Топ-10 «новых звезд» формируется из группы имен, которые впервые в своей карьере попали в ежегодный список IMDb Top 100 в 2024 году. В течение года эта группа неизменно занимала самые высокие места в рейтинге IMDbPro STARmeter.

Суини доминировала в рейтинге IMDbPro STARmeter, постоянно занимая место в первой десятке на протяжении всего 2024 года. Также в список попали звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, Кристин Милиоти из «Пингвина», Барри Кеоган из «Птицы» и Ребекка Фергюсон из «Дюна: Часть вторая».

В список «новых звезд» также вошли Никола Коклан из «Бриджертонов», Эмма Коррин из «Дэдпул и Росомаха», Кейли Спэни из «Падения империи», Нава Мау из «Олененка», Мишель Киган из «Единожды солгав», Адам Броди из «Никто этого не хочет», Келси Эсбиль из «Йеллоустоуна», Анна Саваи из «Сегуна» и Николас Галицин из «Мысли о тебе».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами