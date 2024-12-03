Исследование: люди старше 60 лет чувствуют себя лучше, если живут отдельно от партнеров

Люди старше 60 лет чувствуют себя лучше, если живут отдельно от своих партнеров. К таким выводам пришли ученые Ян Ху из Ланкастерского университета и Рори Коултер из Лондонского университетского колледжа, сообщил The Guardian.

Они провели исследование, которое выявило связь психического благополучия с образом жизни. Люди в отношениях, живущие порознь, оказались куда более довольны, чем проживающие под одной крышей пары.

По словам специалистов, пожилые люди выигрывают от отсутствия бытовых «трений» с партнерами и «интенсивного повседневного взаимодействия», а также «юридических обязательств и институциональных ограничений».

Исследование показало, что люди старше 60 лет выбирают «жить отдельно, но быть вместе» в десять раз чаще, чем решают вступить в брак. Они отнюдь не стремятся к «традиционным» формам отношений с совместным проживанием.

Такие выводы были сделаны на анализе британских домохозяйств и их жителей в период с 2011 по 2023 год. Ранее ученые уже выяснили, что раздельное проживание — наиболее прочный тип отношений, в особенности — для пожилых людей.

«Если посмотреть на молодых людей, то они живут раздельно, потому что не могут позволить себе дом… но для людей старшего возраста картина совершенно иная — это долгосрочное соглашение, а не временное», — отметил доктор Ян Ху.