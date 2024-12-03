Нью-йоркские кинокритики назвали «Бруталиста» лучшим фильмом года

Фильм, в котором Эдриен Броуди играет роль венгерского архитектора-беженца времен Второй мировой войны в США, также получил премию NYFCC за лучшую мужскую роль. Гай Пирс исполняет в фильме роль магната, занимающегося сложной недвижимостью, который прибегает к талантам героя Броуди, Ласло Тота. Корбет снял «Бруталиста» в Венгрии за менее 10 млн долларов. Премьера ленты состоится 20 декабря.