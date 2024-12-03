Нью-йоркские кинокритики назвали «Бруталиста» лучшим фильмом года

Сегодня / 21:08
Кейт Уинслет рассказала, что СМИ стыдили ее за фигуру на фоне славы «Титаника»
Сегодня / 21:17
Исследование: люди старше 60 лет чувствуют себя лучше, если живут отдельно от партнеров
Сегодня / 20:21
Анджелина Джоли не хотела бы, чтобы о ее жизни сняли байопик
Сегодня / 20:20
Сериал «Дорогуша» продлили на второй сезон
Сегодня / 20:04
Умерла мама Эминема Дебби Нельсон
Сегодня / 19:35
Шэрон Стоун обвинила Сэма Рейми в отсутствии «преданности» после съемок «Быстрого и мертвого»
Сегодня / 19:09
Рейчел Зеглер бросает вызов злой королеве в новом трейлере «Белоснежки»
Обновлено сегодня в 19:08
Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Парламент проголосовал за его отмену
Сегодня / 19:04
В Карачаево-Черкесии сносят гостиницу «Аманауз» ― знаменитый недострой в стиле советского модернизма
Сегодня / 18:59
Оскар Айзек признался, что сначала посчитал кастинг Шаламе на роль Дилана «очень плохой идеей»
Сегодня / 18:57
«Захватывающий, отталкивающий и прекрасный»: критики в восторге от «Носферату» Роберта Эггерса
Сегодня / 18:30
«Академия проявила необычайную трусость»: Шон Пенн раскритиковал премию «Оскар»
Сегодня / 17:47
Весь топ-5 чарта Billboard ― треки Кендрика Ламара. Такое было лишь у Тейлор Свифт, Дрейка и Beatles
Сегодня / 17:37
Би-би-си экранизирует серию книг Мэрилин Кей «Одаренные»
Сегодня / 17:13
Фрэнсис Форд Коппола начнет снимать новый фильм в начале 2025 года в Лондоне
Сегодня / 16:55
Ветеран партизанской войны против режима Франко потребовал от властей Испании миллион евро
Сегодня / 15:58
Комитет конгресса США пришел к выводу, что коронавирус, «скорее всего, появился в лаборатории»
Сегодня / 15:58
За производителями нелегального алкоголя будут следить с помощью спутников
Сегодня / 15:45
Okko показал тизер-постер нового мистического сериала «Охотники за призраком»
Сегодня / 15:08
На Россию упадет небольшой астероид
Сегодня / 14:50
Ученые из Гарварда сделали промышленных роботов на водке
Сегодня / 14:49
Stardew Valley назвали лучшей игрой для снятия стресса
Сегодня / 14:39
Jaguar представил электрокар Type 00
Сегодня / 14:24
Macan и Mona: «Яндекс Музыка» подвела итоги года
Сегодня / 14:14
Таможня перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники
Сегодня / 14:12
Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки
Сегодня / 12:59
Отец Джоша Бролина заставил его съесть любимого поросенка: «Зачем рассказывать об этом ребенку?»
Сегодня / 12:14
«Так плохо, что даже хорошо»: Collider составил топ худших хоррор-фильмов в жанре фэнтези
Сегодня / 11:12
«Яндекс Музыка» начнет продвигать артистов платно через «Импульс»
Сегодня / 11:07
Российская правозащитница и портниха из Узбекистана вошли в список Би-би-си 100 вдохновляющих женщин
Сегодня / 10:17
В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до рождения
Сегодня / 10:07
Индиана Джонс отправляется в путешествие в релизном трейлере Indiana Jones and the Great Circle
Сегодня / 08:53
«Другой человек», «Народный Джокер» и «Анора» без наград: назвали лауреатов премии «Готэм»
Сегодня / 02:24
Аня Тейлор-Джой снимется в мини-сериале «Счастливчик» для Apple TV+
Сегодня / 01:30
Тимоте Шаламе не получил роли в «Дивергенте» и «Бегущем в лабиринте» из‑за телосложения

Нью-йоркские кинокритики назвали «Бруталиста» лучшим фильмом года

Сегодня в 21:17
Фото: A24

Нью-Йоркский круг кинокритиков назвал лучшим фильмом 2024 года картину Брэди Корбета «Бруталист», пишет Deadline.

Фильм, в котором Эдриен Броуди играет роль венгерского архитектора-беженца времен Второй мировой войны в США, также получил премию NYFCC за лучшую мужскую роль. Гай Пирс исполняет в фильме роль магната, занимающегося сложной недвижимостью, который прибегает к талантам героя Броуди, Ласло Тота. Корбет снял «Бруталиста» в Венгрии за менее 10 млн долларов. Премьера ленты состоится 20 декабря.

Лучшим режиссером года стал создатель «Мальчишек из „Никеля“» Рамелл Росс. Накануне он получил награду за лучшую режиссуру на церемонии Gotham Awards.

В номинации «Лучший анимационный фильм» выиграл «Поток» Гинтса Зилбалодиса. Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за работу в драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

Лучшей актрисой второго плана назвали Марианну Жан-Батист за фильм Майка Ли «Жесткие истины», а лучшую женскую роль получила Кэрол Кейн за картину Натана Сильвера «Между храмами».

В прошлом году старейшая группа критиков в США выбрала лучшим фильмом «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. Лучшим режиссером был признан Кристофер Нолан за «Оппенгеймера».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами