Нью-йоркские кинокритики назвали «Бруталиста» лучшим фильмом года

Нью-Йоркский круг кинокритиков назвал лучшим фильмом 2024 года картину Брэди Корбета «Бруталист», пишет Deadline.
Фильм, в котором Эдриен Броуди играет роль венгерского архитектора-беженца времен Второй мировой войны в США, также получил премию NYFCC за лучшую мужскую роль. Гай Пирс исполняет в фильме роль магната, занимающегося сложной недвижимостью, который прибегает к талантам героя Броуди, Ласло Тота. Корбет снял «Бруталиста» в Венгрии за менее 10 млн долларов. Премьера ленты состоится 20 декабря.
Лучшим режиссером года стал создатель «Мальчишек из „Никеля“» Рамелл Росс. Накануне он получил награду за лучшую режиссуру на церемонии Gotham Awards.
В номинации «Лучший анимационный фильм» выиграл «Поток» Гинтса Зилбалодиса. Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за работу в драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль».
Лучшей актрисой второго плана назвали Марианну Жан-Батист за фильм Майка Ли «Жесткие истины», а лучшую женскую роль получила Кэрол Кейн за картину Натана Сильвера «Между храмами».
В прошлом году старейшая группа критиков в США выбрала лучшим фильмом «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. Лучшим режиссером был признан Кристофер Нолан за «Оппенгеймера».