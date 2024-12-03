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Кейт Уинслет рассказала, что СМИ стыдили ее за фигуру на фоне славы «Титаника»

Сегодня в 21:08
Фото: Screen Australia

Кейт Уинслет задумалась на американском ток-шоу «60 минут», какой вред ей причинили СМИ, комментируя на красной дорожке ее фигуру, когда актрисе было 22 года.

Во время шоу показали видео, в котором Уинслет идет в черно-белом кружевном платье вместе со своим коллегой Леонардо Ди Каприо по ковровой дорожке «Золотого глобуса» в 1998 году.

В этот момент интервьюер на мероприятии говорит, что Уинслет следовало бы надеть платье на два размера больше. «Это абсолютно ужасно. Каким же человеком нужно быть, чтобы сделать что‑то подобное с молодой актрисой, которая только пытается разобраться в себе?» — сказала Уинслет, пересматривая кадры.

По словам актрисы, в то время подобные нападки были обычным делом, и хотя она никогда публично не осуждала таких журналистов, она добавила, что, поднимая эту тему, хочет добиться для них личного унижения.

Со слезами на глазах она добавила: «Я дала им отпор. Это был великий момент. Это был великий момент, потому что он был не только для меня, но и для всех тех людей, которые подвергались такому уровню травли. Это было ужасно. Это было действительно плохо».

Уинслет также рассказала, что ее учитель актерского мастерства говорил ей, что ей придется смириться с тем, что она «толстая». Она вспомнила, как он советовал ей: «Послушай, Кейт. Говорю тебе, дорогая, если ты будешь так выглядеть, тебе придется довольствоваться ролями толстушек».

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