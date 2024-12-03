Кейт Уинслет рассказала, что СМИ стыдили ее за фигуру на фоне славы «Титаника»

Кейт Уинслет задумалась на американском ток-шоу «60 минут», какой вред ей причинили СМИ, комментируя на красной дорожке ее фигуру, когда актрисе было 22 года.

Во время шоу показали видео, в котором Уинслет идет в черно-белом кружевном платье вместе со своим коллегой Леонардо Ди Каприо по ковровой дорожке «Золотого глобуса» в 1998 году.

В этот момент интервьюер на мероприятии говорит, что Уинслет следовало бы надеть платье на два размера больше. «Это абсолютно ужасно. Каким же человеком нужно быть, чтобы сделать что‑то подобное с молодой актрисой, которая только пытается разобраться в себе?» — сказала Уинслет, пересматривая кадры.

По словам актрисы, в то время подобные нападки были обычным делом, и хотя она никогда публично не осуждала таких журналистов, она добавила, что, поднимая эту тему, хочет добиться для них личного унижения.

Со слезами на глазах она добавила: «Я дала им отпор. Это был великий момент. Это был великий момент, потому что он был не только для меня, но и для всех тех людей, которые подвергались такому уровню травли. Это было ужасно. Это было действительно плохо».