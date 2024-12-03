Анджелина Джоли не хотела бы, чтобы о ее жизни сняли байопик

Американская актриса Анджелина Джоли, недавно появившаяся в фильме «Мария», не хотела бы видеть картину о своей собственной жизни. В этом она призналась в интервью изданию The Times.

Артистка отметила, что «когда ты публичная персона и играешь ее (Марию Каллас, героиню фильма „Мария“. — Прим. ред.), ты понимаешь, как бы ты ненавидела, если бы кто‑то интерпретировал твою жизнь или думал, что они ее понимают».

Джоли подчеркнула, что команда «Марии» пыталась быть «внимательной» к ее истории. Тем не менее актриса надеется, что фильм о ней самой никогда не появится.

Ранее Джоли рассказала в интервью, что чувствует себя пожилой женщиной. Она поделилась, как во время работы над «Марией» для нее открылась опера.

Картину о Каллас снял чилийский режиссер Пабло Ларраин, ранее выпустивший байопики о принцессе Диане и Джеки Кеннеди. В новой картине кинематографист проследил непростой и трагический жизненный путь Каллас, которая скончалась от сердечного приступа в возрасте 53 лет.

Сценаристом картины выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, также работавший над лентой Ларраина «Спенсер». Премьера «Марии» состоялась на Венецианском кинофестивале и была встречена восьмиминутными овациями.