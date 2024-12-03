Сериал «Дорогуша» продлили на второй сезон

Телеканалы Sky и Starz продлили на второй сезон мрачный комедийный триллер «Дорогуша» с Эллой Пернелл («Фоллаут») в главной роли. Об этом сообщает Variety.

Сюжет рассказывает о посредственной девушке Рианнон Льюис, которая решает убить всех, кто ее обидел.

Во втором сезоне, согласно описанию, «Льюис возвращается, чтобы отомстить, поскольку ее тайна продолжает раскрываться, и она становится еще более извращенной, чем когда‑либо».

«Участие в становлении Рианнон стало для меня ярким событием в карьере, и видеть, как фанаты принимают нашу чудачку Рианнон, — это действительно особенное чувство», — отметила Пернелл.