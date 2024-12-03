Шэрон Стоун обвинила Сэма Рейми в отсутствии «преданности» после съемок «Быстрого и мертвого»

На кинофестивале в Турине Шэрон Стоун рассказала о своем ревизионистском вестерне 1995 года «Быстрые и мертвые», обвинив режиссера Сэма Рейми в отсутствии «преданности».
Культовая актриса, приехавшая в итальянский город, чтобы получить награду за жизненные достижения, сравнила свой опыт работы с Рейми, который в то время был известен по «Зловещим мертвецам» и «Темному человеку», с работой с Мартином Скорсезе над его эпической криминальной драмой «Казино».
«Мне удалось привести Сэма Рейми из фильмов категории B в фильмы категории A. Позже он снял „Человека-паука“ и стал очень крупным постановщиком. Я привезла Расселла Кроу из Австралии [до „Гладиатора“]. У меня была возможность взять на роль Лео Ди Каприо [до „Титаника“] и вывести его на большую главную роль, и мне очень понравилось продюсировать», — поделилась Стоун.
Звезда «Основного инстинкта» рассказала, что ей нравились проекты Рейми, однако их рабочие отношения не продлились долго.
«Мне очень нравились его фильмы. Я считала его очень умным и очень смешным. Он отличается от Марти Скорсезе. Тот итальянец, у него есть преданность, у него есть чувство семьи, и из‑за этого у нас с Марти до сих пор есть отношения, и из‑за этого мы с Марти до сих пор работаем вместе», — призналась актриса.
«Сэм был мальчишкой, и у него нет верности, у него нет семьи, он больше никогда не разговаривал со мной, не благодарил меня, не нанимал меня снова, не признавал наших отношений. Наши отношения с Марти продолжаются до сих пор, потому что я усердно работала и так восхищалась. У нас есть глубина», — добавила она.