«МТС Лейбл» проведет кастинг среди музыкантов-выпускников курса от групп IOWA, Jane Air и Settlers

МТС наберут второй поток бесплатного музыкального курса «Первый трек» и проведут среди выпускников кастинг. Его победители подпишут контракт с «МТС Лейблом», сообщили в пресс-службе компании.

Преподавателями нового потока стали музыканты из группы IOWA, а также коллективы Jane Air и Settlers. Они научат начинающих артистов создавать треки в домашних условиях.

Курс поможет эффективно искать идеи для композиций, использовать цифровые инструменты для обработки музыки и раскрыть навыки, необходимые для успеха в музыкальной индустрии.

Принять участие в «Первом треке» на онлайн-платформе «Поколение М» смогут артисты, работающие в разных стилях и жанрах. В ходе обучения они подготовят по одной композиции. Жюри выберет три лучшие работы — именно у них появится шанс на поддержку лейбла.

Подписавшие контракты музыканты смогут продвигать треки на стриминговом сервисе «МТС Музыка». Их сольные и фестивальные выступления будут продюсировать специалисты компании.

«Сегодня ситуация на российском музыкальном рынке такова, что после ухода иностранных лейблов и стримингов начинающие музыканты лишились серьезной части инструментов для продвижения. Однако количество желающих начать путь в музыке только растет, как и запрос аудитории на свежее звучание», — отметила гендиректор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски.

Дебютный поток «Первого трека» запустили в начале 2024 года. Его участниками стали более 1200 музыкантов. Среди них были как российские артисты, так и зарубежные — из Беларуси, Казахстана, Турции и Японии.