В Карачаево-Черкесии сносят гостиницу «Аманауз» ― знаменитый недострой в стиле советского модернизма

В горнолыжном поселке Домбай начали снос знаменитого недостроя ― гостиницы «Аманауз». Об этом пишет РИА «Карачаево-Черкессия» со ссылкой на мэрию Карачаевска.

Там отметили, что собственник решил построить на месте здания пятизвездочный гостиничный комплекс. Сейчас «ведутся работы по демонтажу» недостроя.

Гостиницу «Аманауз» в стиле советского модернизма начали строить в Домбае в 1983 году. Ее автор ― Евсей Перченков ― сторонник органической архитектуры, которая предполагает гармонию зданий с окружающей природой. Поэтому у гостиницы деревянный фасад и балконы, напоминающие горные утесы.

В 1985-м стройку забросили, хотя основной объем работ уже был выполнен (оставалась только внутренняя отделка). Причины неизвестны ―возможно, закончились деньги, по другой, неподтвержденной, версии ― треснул фундамент.

Здание не было законсервировано и почти 30 лет постепенно разрушалось, хотя еще в 1993-м его включили в список приоритетных объектов, подлежащих строительству и реконструкции.