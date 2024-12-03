Рэйчел Зеглер бросает вызов злой королеве в новом трейлере «Белоснежки»

Disney опубликовал новый трейлер «Белоснежки». Премьера фильма состоится 21 марта.

Вслед за классическим мультфильмом 1937 года «Белоснежка и семь гномов», эта новая версия истории рассказывает о девушке, пережившей суровую снежную бурю в младенчестве, из‑за чего теперь ее называют Белоснежка.

Однажды злая королева, которая по совместительству является мачехой девушки, приказывает убить ее. Тогда Белоснежка сбегает в лес и находит спасение в домике семи гномов.

В фильме снялись Рейчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернар, Ансу Кабиа, Луиза Гуирейро, Колин Майкл Кармайкл, Эмилия Фаушер, Эддисон Бёрч, Дин Нолан и Дуджонна Гифт. Кресло режиссера фильма занял Марк Уэбб («Новый Человек-паук»). Сценарий написали Эрин Крессида Уилсон («Секретарша») и Грета Гервиг («Барби»).

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым полнометражным анимационным фильмом Disney, который имел огромный успех.

В 2022-м Питер Динклейдж раскритиковал ремейк «Белоснежки» за отсталый подход к изображению гномов из сказки. В ответ Disney заверил, что создатели картины «консультировались с членами сообщества карликов», «чтобы избежать укоренения стереотипов из оригинального анимационного фильма».