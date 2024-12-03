«Академия проявила необычайную трусость»: Шон Пенн раскритиковал премию «Оскар»

Шон Пенн обвинил «Оскар» в ограничении различных форм культурного самовыражения. Об этом сообщает Variety.
«Академия проявила необычайную трусость, когда дело дошло до того, чтобы стать частью большого мира самовыражения, и на самом деле в значительной степени ограничила различные культурные выражения. Так что я не очень-то радуюсь тому, что мы будем называть премией „Оскар“», — сказал актер.
Пенн поддержал фильм Али Аббаси «Ученик», назвав удивительным то, что «этот бизнес дикарей боится такого великого фильма с отличной игрой актеров». Он также высказался о своих взглядах на свободу слова и политкорректность.
«Во всем мире [существует] требование разнообразия — но не разнообразия поведения, не разнообразия мнений или языка. Я просто призываю всех быть настолько политически некорректными, насколько этого требует их сердце, участвовать в разнообразии», — отметил актер.