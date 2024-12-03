«Академия проявила необычайную трусость»: Шон Пенн раскритиковал премию «Оскар»

«Академия проявила необычайную трусость, когда дело дошло до того, чтобы стать частью большого мира самовыражения, и на самом деле в значительной степени ограничила различные культурные выражения. Так что я не очень-то радуюсь тому, что мы будем называть премией „Оскар“», — сказал актер.