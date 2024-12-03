Оскар Айзек признался, что сначала посчитал кастинг Шаламе на роль Дилана «очень плохой идеей»

Оскар Айзек не сразу поверил, что Тимоте Шаламе — его коллега по франшизе «Дюна» — сможет исполнить роль Боба Дилана в предстоящем байопике Джеймса Мэнголда «Совершенный незнакомец». Об этом звезда «Внутри Льюина Дэвиса» рассказал на церемонии премии Gotham Awards, где вручил Шаламе и Мэнголду награду Visionary Tribute.

По словам Айзека, на съемках сиквела молодой актер рассказывал ему, Джошу Бролину и Стивену МакКинли Хендерсону о своей предстоящей роли, и Оскар, преданный поклонник Дилана, был этим сильно озадачен.

«Моя первая мысль была… звучит как очень плохая идея. В смысле, это же Дилан. Для меня это святая святых. Это просто не звучало правильно. И тут Тимми достает свою гитару. Не очень хороший знак», — вспомнил он.

Айзек, Бролин и Хендерсон были покорены, услышав, как Шаламе, который сам поет в «Совершенном незнакомце», исполняет песню Дилана «Girl From the North Country» 1963 года.

«Джош, Стивен и я не просто какие‑то там поклонники Тимми. Мы закаленные ветераны кино, мы видели всякое дерьмо. Но услышать, как этот парень, только начавший осваивать гитару, не слишком много певший и не слишком хорошо знакомый с музыкой Дилана, подходит к этим песням не как к чему-то новому, а как к уже знакомым воспоминаниям… Мы втроем просто сидели и смотрели, как этот он приобщается к чему-то таинственному», — рассказал Айзек.