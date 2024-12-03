Би-би-си экранизирует серию книг Мэрилин Кей «Одаренные»

Би-би-си адаптирует серию книг для детей Мэрилин Кей «Одаренные». Об этом сообщает Deadline.
Приключенческие романы будут переосмыслены в виде 10-серийного драматического сериала, рассказывающего о группе шотландских подростков.
Однажды они обнаруживают, что каждый из них обладает уникальными сверхспособностями. Когда они понимают, что стали жертвами могущественной организации, им приходится объединить усилия, чтобы защитить себя и тех, кого они любят.
По данным Би-би-си, более 3000 шотландских подростков подали заявки на участие в сериале, сценаристом которого выступает автор «Самой плохой ведьмы» Эмма Ривз.