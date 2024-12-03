Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Парламент проголосовал за его отмену

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Об этом сообщило агентство «Ренхап».
Глава страны выступил поздно вечером с неожиданным обращением, которое транслировалось в прямом эфире телеканала YTN.
Юн сказал, что был вынужден прибегнуть к такой мере, чтобы сохранить свободный и конституционный порядок. Политик заявил, что оппозиционные партии пользуются парламентским процессом, чтобы ввергнуть страну в кризис.
«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые посягают на свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», — сообщил Юн.