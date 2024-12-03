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Весь топ-5 чарта Billboard ― треки Кендрика Ламара. Такое было лишь у Тейлор Свифт, Дрейка и Beatles

Сегодня в 17:47
Фото: Interscope

Трек Кендрика Ламара «Squabble Up» дебютировал на первой строчке в чарте Billboard Hot-100.

Более того, вся первая пятерка чарта за песнями с его нового альбома «GNX». Как отмечает Billboard, такое удавалось лишь Тейлор Свифт, Дрейку и The Beatles.

В топ-10 чарта ― семь композиций рэпера. Кроме них в первой десятке «A Bar Song (Tipsy)» от Shaboozey, «Die With a Smile» Леди Гаги и Бруно Марса, а также рождественская «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кэри.

«GNX», шестой студийный альбом Ламара, вышел 22 ноября. Он дебютировал на первой строчке альбомного чарта Billboard 200, обойдя «From Zero» Linkin Park и «Chromakopia» Tyler, The Creator.

Посмотреть клип на «Squabble Up» можно тут. Его снял Calmatic, прославившийся клипом на песню «Old Town Road» Lil Nas X.

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