Весь топ-5 чарта Billboard ― треки Кендрика Ламара. Такое было лишь у Тейлор Свифт, Дрейка и Beatles

Трек Кендрика Ламара «Squabble Up» дебютировал на первой строчке в чарте Billboard Hot-100.
Более того, вся первая пятерка чарта за песнями с его нового альбома «GNX». Как отмечает Billboard, такое удавалось лишь Тейлор Свифт, Дрейку и The Beatles.
В топ-10 чарта ― семь композиций рэпера. Кроме них в первой десятке «A Bar Song (Tipsy)» от Shaboozey, «Die With a Smile» Леди Гаги и Бруно Марса, а также рождественская «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кэри.
«GNX», шестой студийный альбом Ламара, вышел 22 ноября. Он дебютировал на первой строчке альбомного чарта Billboard 200, обойдя «From Zero» Linkin Park и «Chromakopia» Tyler, The Creator.
Посмотреть клип на «Squabble Up» можно тут. Его снял Calmatic, прославившийся клипом на песню «Old Town Road» Lil Nas X.