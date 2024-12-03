Ветеран партизанской войны против режима Франко потребовал от властей Испании миллион евро

Один из последних оставшихся в живых бойцов партизанской войны против диктатуры Франко в 1940-х годах подал иск к испанскому правительству с требованием выплатить ему 1 млн евро компенсации, пишет The Guardian.

96-летний уроженец Барселоны Хоан Бускетс пережил пытки, принудительный труд и 20 лет тюремного заключения. Дело возбуждено в ответ на принятый в 2022 году в Испании закон «Демократическая память», который предлагает «моральную компенсацию» жертвам режима.

«Закон предполагает помощь жертвам пыток, принудительного труда и изгнания при диктатуре, но мелким шрифтом написано, что они не имеют права на финансовую компенсацию. Это символическая помощь, но мое тюремное заключение символическим не было», — заявил Бускетс.

После победы фашистов в гражданской войне в 1939 году тысячи республиканцев бежали во Францию. Во время нацистской оккупации многие из них продолжали сражаться в рядах французского сопротивления, известного как «Макис». По окончании Второй мировой войны некоторые из них вернулись в Испанию, где создали партизанские отряды для подрыва режима Франко под тем же названием.

Бускетс, которому тогда было 20 лет, присоединился к группе под руководством Марселя-Ли Массаны в Бергеде на севере Каталонии, которая занималась контрабандой оружия и взрывчатки через Пиренеи пешком. Год спустя он был арестован и доставлен в печально известный центр пыток на улице Виа Лайетана в Барселоне.