Фрэнсис Форд Коппола начнет снимать новый фильм в начале 2025 года в Лондоне

Фрэнсис Форд Коппола рассказал The Washington Post, что начнет снимать свой новый фильм в начале 2025 года.

По словам режиссера, после того как он отпразднует рождественские праздники со своей семьей, он переедет в Лондон, где и начнутся съемки «Лунного сияния». Этот фильм Коппола готовил за много лет до премьеры в Каннах.

Режиссер описал грядущий фильм как «странный мюзикл в стиле 30-х годов». Актерский состав нового проекта пока не раскрывается.

Премьера «Мегалополиса» Копполы состоялась на Каннском фестивале, заслужив 7-минутные овации. При этом отзывы критиков и зрителей оказались неоднозначными.