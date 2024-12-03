Фрэнсис Форд Коппола начнет снимать новый фильм в начале 2025 года в Лондоне

Фрэнсис Форд Коппола рассказал The Washington Post, что начнет снимать свой новый фильм в начале 2025 года.
По словам режиссера, после того как он отпразднует рождественские праздники со своей семьей, он переедет в Лондон, где и начнутся съемки «Лунного сияния». Этот фильм Коппола готовил за много лет до премьеры в Каннах.
Режиссер описал грядущий фильм как «странный мюзикл в стиле 30-х годов». Актерский состав нового проекта пока не раскрывается.
Премьера «Мегалополиса» Копполы состоялась на Каннском фестивале, заслужив 7-минутные овации. При этом отзывы критиков и зрителей оказались неоднозначными.
В материале «Афиши Daily» кинокритик Андрей Плахов поставил картине 10 из 10, добавив, что с таким же успехом мог заменить оценку на 0 или любую другую цифру. «Фильм Копполы не может быть оценен ни по какой шкале, потому что это не фильм, а безумный поступок, экстремальное авторское высказывание. Уважаю и восхищаюсь», — написал он.