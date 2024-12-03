«Захватывающий, отталкивающий и прекрасный»: критики в восторге от «Носферату» Роберта Эггерса

Западным кинокритикам показали хоррор «Носферату». Критики остались в восхищении от новой работы режиссера «Маяка» и «Варяга» Роберта Эггерса. Картина выйдет в мировой прокат 25 декабря, о прокате в России пока не сообщалось.

Сейчас средняя оценка киножурналистов держится на уровне 93% на Rotten Tomatoes при 57 рецензиях и 83 балла на Metacritic при 24. Зрители поделятся своим мнением позже.

По оценке RT, хоррор поднялся на первую строчку среди лент Эггерса, обогнав «Ведьму» и «Маяк». На Metacritic он немного уступает картине с Аней Тейлор-Джой, а также сравнялся с фильмом Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.

Согласно описанию от студии Focus, ремейк классического хоррора 1922 года представит зрителям готическую историю одержимости, в центре которой находятся преследуемая призраками девушка и влюбленный в нее страшный вампир. Главные роли в проекте сыграли Билл Скарсгорд и Лили-Роуз Депп, кроме них на экране появятся Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Уиллем Дефо и Ральф Инесон.

The Hollywood Reporter Оценка: 100/100

«В „Носферату“ замысел Эггерса разворачивается перед глазами словно зловещеее заклинание. Фильм одинаково захватывающий, отталкивающий и прекрасный, он будто одержим настоящими призраками. Вероятно, именно к этому стремился режиссер с момента релиза „Ведьмы“ 8 лет назад. Вам не удастся найти более мрачной, атмосферной и похожей на изящный лихорадочный сон ленты на это Рождество», — сходу заявляет ведущий кинокритик THR.

Он заметил в картине не только влияние шедевра Фридриха Мурнау, но и отсылки к ремейкам Вернера Херцога 1979 года и Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года. Несмотря на это Эггерсу удалось создать из популярного материала нечто уникальное и завораживающее. Режиссер играет с ожиданиями знакомых с оригиналом зрителей, связывает в единое целое секс и смерть, дает классическим сценам оригинальное воплощение и даже возвращает шок в джампскейр, ставший для хорроров клише.

Журналист остался в восторге от образа графа Орлока, которого играет Билл Скарсгорд: «Превосходно пугающий перформанс, который заставляет Пеннивайза казаться простым клоуном. Поначалу графа не показывают полностью, лишь фигурой в тени, длинной желтой рукой и черными широко открытыми глазами. Но когда он появляется на экране, видны одновременно и разлагающееся тело, и сверхчеловеческая сила».

Игра Лили-Роуз Депп в роли Эллен также получила похвалу от критика. Молодая девушка с ужасом думает о своем браке и находится во власти далекого вампира. Совместные сцены Эллен и Орлока «бьют током, наполняясь противоречивыми чувствами отвращения и желания, транса и ясности, сопротивления и роковой капитуляции», а актриса придает бреду героини трагическую серьезность и может мгновенно превратиться из слабой и уязвимой в демоническую.

Автор рецензии высоко оценил многообразие визуальных деталей, сияющее сквозь ужас, жестокие и эротические сцены, но предупредил, что чувствительным поклонникам кино стоит быть осторожнее, особенно в третьем акте.

Отдельного упоминания в тексте удостоены изящная операторская работа Джарина Блашке, мастерски управляющая светом и тенью на экране, звуковая атмосфера Дэмиана Вольпа, саундтрек Робина Каролана, роскошные аутентичные костюмы Линды Муир, а также макияж и протезы Дэвида Уайта.

BBC Оценка 80/100

Рецензент медиа считает, что ремейк классики Мурнау отобрал у бессмертного кровососа все клише, но вернул таинственность и магию. Среди достоинств фильма он отметил румынские пейзажи с пугающей, заброшенной атмосферой, а также дозированный подход к раскрытию образа графа Орлока. Скарсгорда непросто узнать под массой грима и протезов, но он берет свое рокочущим голосом и громким хрипом. Даже если этот персонаж не станет такой же иконой, как герой Макса Шрека, в нем хватает уникальных качеств.

Британский критик хвалит Николаса Холта в роли Томаса Хаттера, пронзительного в своем стремлении пробиться в высший класс, а его партнершу Лили-Роуз Депп в роли Эллен Хаттер называет настоящим откровением.

Журналист поясняет, что у Эггерса получился фильм о сексе и о контроле мужчин над женским телом. Лучше всего эту идею иллюстрируют даже не отношения Эллен и Орлока, а похожий на вампира доктор, советующий девушке вместо экзорцизма пустить кровь из вен.

Главным недостатком автор выделил верность режиссера сюжету о Дракуле («Носферату» сюжетно повторяет роман Брема Стокера настолько, что вдова писателя благодаря этому выиграла суд и уничтожила почти все копии фильма 1922 года — прим.ред.): новая экранизация не принесет сюрпризов поклонникам традиционной версии вампиров, а актеры скорее берут на себя культовые роли, чем переживают происходящее. В то же время, пишет он, Эггерс проделал изобретательную и кропотливую работу, глубоко исследовал вампирскую тематику, в ленте достаточно жути, а старомодный образ Орлока даже выглядит освежающим после волны проектов о вампирах-подростках.

Variety Оценка 50/100

«Эггерс создал нечто большее, чем ремейк „Носферату“, но меньшее, чем удовлетворительный фильм. Лента поражает визуально, композиции ее кадров могут потягаться с картинами фламандцев. Ремейк в целом соответствует фильму Мурнау и доступнее, чем „Маяк“ и „Ведьма“, но при этом жутко лишен жизни», — вынес вердикт главный критик Variety.

Главными недостатками картины, по его мнению, стали претенциозные диалоги, усыпляющий темп и слабая игра Лили-Роуз Депп, но сильнее всего журналиста разочаровал обновленный образ графа-вампира Орлока. В фильме Эггерса персонажа мало похож на культового злодея с острыми ушами и зубами из фильма 1922 года, а весь талант Скарсгорда прячется за плохой кожей и усами, которые выставляют его бедняком, а не воплощением зла.

«Появляясь каждую ночь, Орлок предстает перед зрителями не как всемогущая сверхъестественная пугающая фигура. а как злобный бывший бойфренд, решивший украсть добродетель Эллен. Нельзя так увлекаться эстетикой в ущерб культовых качеств персонажа», — подчеркивает автор рецензии.

Критик не заметил внушительных отхождений Эггерса от «Дракулы», связь между героиней и вампиром показалась ему мутной и плохо объясненной, как и отношения в паре Томаса и Эллен Хаттеров. Герои общаются между собой на стилизованном под XIX век и излишне витиеватом языке, а воспринимать диалоги непросто из‑за манеры игры Холта и Депп. Сильнее всего в актрисе его расстроила одинаковая гримаса с широко раскрытыми глазами.