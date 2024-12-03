Комитет конгресса США пришел к выводу, что коронавирус, «скорее всего, появился в лаборатории»

Подкомитет палаты представителей США, изучающий пандемию ковида, опубликовал окончательный 520-страничный отчет. В нем говорится, что коронавирус, «скорее всего, возник из‑за несчастного случая, связанного с лабораторными или исследовательскими работами» в китайской Ухани. Комитет, опубликовавший отчет, контролируется республиканцами.

В документе утверждается, что спустя четыре года после начала пандемии «все больше доказательств подтверждают гипотезу лабораторной утечки». В качестве примеров приводятся высказывания высокопоставленных чиновников, представителей разведки и ученых. Среди них бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд, экс-глава Национальной разведки Джон Рэтклифф и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которые публично поддержали теорию утечки из лаборатории.

В частности, Редфилд говорил: «Основываясь на моем первоначальном анализе данных, я пришел к выводу — и продолжаю верить сегодня, — что заражение COVID-19, скорее всего, произошло в результате случайной утечки в лаборатории, а не в результате естественного распространения».

В качестве еще одного аргумента в пользу этой гипотезы называются несколько вероятных случаев заболевания у исследователей из Уханьского института вирусологии. Предполагается, что ученые заболели осенью 2019 года, до первой вспышки ковида, а их симптомы соответствовали как обычным сезонным заболеваниям, так и COVID-19.

В отчете также говорится, что если бы существовали доказательства естественного происхождения вируса, они бы уже стали известны. CNN парирует, что, хоть ученые не нашли ни одного животного, зараженного вирусом-прародителем, есть много веских косвенных доказательств, что вспышка болезни возникла естественно, вероятнее всего, на оптовом рынке в Ухани. Помимо этого, на поиски животного, послужившего источником заболевания, иногда уходят десятилетия, как это произошло с атипичной пневмонией. А происхождение Эболы неясно до сих пор.

Как отмечает CNN, большинство американских разведывательных агентств не считают, что коронавирус был генетически модифицирован. Ни одно федеральное агентство США не думает, что вирус был создан в качестве биологического оружия. В отчете разведки США, опубликованном в прошлом году, говорится, что возможно как лабораторное, так и естественное происхождение. При этом большинство ученых склоняются ко второй версии.

В новом докладе подкомитета критикуются меры по смягчению последствий ковида. Там, в частности, сказано, что эффективность социального дистанцирования и масок не подтверждена научно, а длительный локдаун «нанес неизмеримый вред» американской экономике, физическому и психическому здоровью американцев.