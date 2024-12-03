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За производителями нелегального алкоголя будут следить с помощью спутников

Сегодня в 15:58
Фото: NASA/Unsplash

Проверяющие органы начнут использовать данные космических аппаратов для обнаружения производителей контрафактного алкоголя. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минфина.

Постановление ведомства вступает в силу с 3 декабря. Надзорные органы будут следить за тепловым излучением от зданий, выбросом дыма, а также железнодорожным и грузовым транспортом рядом с домами. Эти данные будут получать при помощи дистанционного зондирования Земли из космоса.

Как отмечает издание, особое внимание будут уделять участкам, на которых расположено законсервированное технологическое оборудование. Также органы собираются пристально следить за объектами с зарегистрированным оборудованием для производства спирта и приостановленной лицензией.

Принимать соответствующие меры власти будут в том случае, если признаки подозрительной активности будут фиксировать более двух дней подряд.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов отметил, что производство контрафактного алкоголя угрожает жизни и здоровью россиян, а также приводит к сокращению поступлений в федеральный бюджет. По его словам, в 2022 году общая доля контрафакта составляла не менее четверти всего российского алкогольного рынка.

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