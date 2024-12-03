Okko показал тизер-постер нового мистического сериала «Охотники за призраком»

Сегодня / 12:14
«Так плохо, что даже хорошо»: Collider составил топ худших хоррор-фильмов в жанре фэнтези
Сегодня / 16:55
Ветеран партизанской войны против режима Франко потребовал от властей Испании миллион евро
Сегодня / 15:58
Комитет конгресса США пришел к выводу, что коронавирус, «скорее всего, появился в лаборатории»
Сегодня / 15:58
За производителями нелегального алкоголя будут следить с помощью спутников
Сегодня / 15:08
На Россию упадет небольшой астероид
Сегодня / 14:50
Ученые из Гарварда сделали промышленных роботов на водке
Сегодня / 14:49
Stardew Valley назвали лучшей игрой для снятия стресса
Сегодня / 14:39
Jaguar представил электрокар Type 00
Сегодня / 14:24
Macan и Mona: «Яндекс Музыка» подвела итоги года
Сегодня / 14:14
Таможня перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники
Сегодня / 14:12
Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки
Сегодня / 12:59
Отец Джоша Бролина заставил его съесть любимого поросенка: «Зачем рассказывать об этом ребенку?»
Сегодня / 11:12
«Яндекс Музыка» начнет продвигать артистов платно через «Импульс»
Сегодня / 11:07
Российская правозащитница и портниха из Узбекистана вошли в список Би-би-си 100 вдохновляющих женщин
Сегодня / 10:17
В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до рождения
Сегодня / 10:07
Индиана Джонс отправляется в путешествие в релизном трейлере Indiana Jones and the Great Circle
Сегодня / 08:53
«Другой человек», «Народный Джокер» и «Анора» без наград: назвали лауреатов премии «Готэм»
Сегодня / 02:24
Аня Тейлор-Джой снимется в мини-сериале «Счастливчик» для Apple TV+
Сегодня / 01:30
Тимоте Шаламе не получил роли в «Дивергенте» и «Бегущем в лабиринте» из‑за телосложения
Сегодня / 00:21
В Сеуле 125 поездов в метро задержались из‑за того, что машинист одного из них вышел в туалет
Вчера / 23:23
Майки Мэдисон рассказала, как потеряла сознание на съемках «Крика»
Вчера / 22:50
Американка сбросила с самолета праздничных индеек жителям отдаленных сел Аляски
Вчера / 21:36
Стивен Кинг закроет свои радиостанции. В том числе ту, что вещала в штате Мэн в течение 98 лет
Вчера / 21:27
Благодаря успеху «Моаны» актриса озвучивания купила маме дом
Вчера / 20:42
Актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоренс породнятся. Их дети обручились
Вчера / 20:29
Британец получил компенсацию за отсутствие рифления на батончике Mars
Вчера / 19:54
Елочные базары в Москве будут работать с 20 по 31 декабря
Вчера / 19:32
Sony выпустила ролик в честь 30-летия Play Station
Вчера / 19:20
Кай Сенат побил рекорд по числу привлеченных подписчиков за трансляцию
Вчера / 18:57
Талисманом наркодиспансера в Перми стала белочка
Вчера / 18:41
«Очень похоже на Москву в 2000-е»: T-Killah с женой похвалили Москву в сравнении со столицей Японии
Вчера / 18:19
В Китае начали набирать популярность ИИ-питомцы
Вчера / 17:58
ИИ помог вырастить первую в мире брокколи, которую можно есть с листьями и веточкой
Вчера / 17:48
Путин отложил Игры дружбы на неопределенный срок
Вчера / 17:31
В Англии башню Генриха I открыли для посетителей спустя почти 400 лет

Okko показал тизер-постер нового мистического сериала «Охотники за призраком»

Сегодня в 15:45

Okko показал тизер-постер своего нового мистического сериала «Охотники за призраком», который ранее назывался «Мы здесь, чтобы вам помочь». Премьера проекта состоится в начале 2025 года, точная дата пока не называется.

Триллер расскажет о 12-летнем Жене Кирсанове, который во время загадочного пожара потерял свою мать. Вместе с двумя охотниками за призраками — бывшим следователем Максимом и его странным немым напарником — ему предстоит установить истинную причину пожара, а также найти призрака-убийцу, способного вселяться в тела своих жертв.

Режиссером сериала стал Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Спойлер»), оператором-постановщиком — Глеб Филатов («Перевал Дятлова», «Колл-центр»).

В актерский состав вошли Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Алиса Дмитриева, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Мария Лисовая, Таисья Калинина, Александр Робак, Эльдар Калимулин, Денис Прытков и другие.

Презентация проекта Okko и продюсерского центра Originals Production состоится 21 декабря в рамках фестиваля «Хомякон». Сериал представят исполнители главных ролей Маклаков, Филипченков и Спивак.

Гости фестиваля смогут первыми увидеть дебютный эпизод сериала, поучаствовать в мистическом квесте, сделать фото с призраком, выиграть призы от онлайн-кинотеатра Okko, а также узнать точную дату премьеры проекта.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами