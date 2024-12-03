Okko показал тизер-постер нового мистического сериала «Охотники за призраком»

Okko показал тизер-постер своего нового мистического сериала «Охотники за призраком», который ранее назывался «Мы здесь, чтобы вам помочь». Премьера проекта состоится в начале 2025 года, точная дата пока не называется.
Триллер расскажет о 12-летнем Жене Кирсанове, который во время загадочного пожара потерял свою мать. Вместе с двумя охотниками за призраками — бывшим следователем Максимом и его странным немым напарником — ему предстоит установить истинную причину пожара, а также найти призрака-убийцу, способного вселяться в тела своих жертв.
Режиссером сериала стал Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Спойлер»), оператором-постановщиком — Глеб Филатов («Перевал Дятлова», «Колл-центр»).
В актерский состав вошли Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Алиса Дмитриева, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Мария Лисовая, Таисья Калинина, Александр Робак, Эльдар Калимулин, Денис Прытков и другие.
Презентация проекта Okko и продюсерского центра Originals Production состоится 21 декабря в рамках фестиваля «Хомякон». Сериал представят исполнители главных ролей Маклаков, Филипченков и Спивак.
Гости фестиваля смогут первыми увидеть дебютный эпизод сериала, поучаствовать в мистическом квесте, сделать фото с призраком, выиграть призы от онлайн-кинотеатра Okko, а также узнать точную дату премьеры проекта.