Okko показал тизер-постер нового мистического сериала «Охотники за призраком»

Okko показал тизер-постер своего нового мистического сериала «Охотники за призраком», который ранее назывался «Мы здесь, чтобы вам помочь». Премьера проекта состоится в начале 2025 года, точная дата пока не называется.

Триллер расскажет о 12-летнем Жене Кирсанове, который во время загадочного пожара потерял свою мать. Вместе с двумя охотниками за призраками — бывшим следователем Максимом и его странным немым напарником — ему предстоит установить истинную причину пожара, а также найти призрака-убийцу, способного вселяться в тела своих жертв.