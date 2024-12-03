Ученые из Гарварда сделали промышленных роботов на водке

Ученые из университета Гарварда сделали небольших роботов, работающих на водке. Об их изобретении пишет New Scientist.

Их целью было доказать, что эффект Марангони можно использовать для создания устройств, скользящих по поверхности воды. Их движение происходит благодаря быстрому распространению по воде жидкости с более низким коэффициентом поверхностного натяжения. Таким образом по водоемам можно было бы пускать очистительные девайсы, а школьникам — демонстрировать явление поверхностного натяжения на практике.

Американские исследователи продемонстрировали небольших ботов, напечатанных на 3D-принтере. Устройства около сантиметра в диаметре состояло из воздушной камеры, обеспечивающей плавучесть, и миниатюрного топливного бака. В последний заливали спирт концентрацией от 10 до 50%, который при выпуске в воду толкал бота вперед.

По словам руководителя группы Джексона Уилта, его подопечные выбрали для эксперимента спирт, потому что в отличие от мыла он может испаряться, не загрязняет воды и не уменьшает эффект Марангони.

«Пиво бы нам совсем не подошло. Водка, пожалуй, лучшее, что можно использовать. А вот от абсента тяга будет слишком большой», — пояснил он.