На Россию упадет небольшой астероид

Во вторник, 3 декабря, в атмосферу Земли войдет небольшой астероид. Ожидается, что он вторгнется в воздушное пространство над Якутией в 19 часов 17 минут по московскому времени. Об этом сообщили в Национальной обсерватории Китт-Пик в Тусоне, штат Аризона.

Предполагается, что астероид размером около 70 сантиметров создаст яркую вспышку в небе, стремительно двигаясь с востока на запад.

По первым оценкам, он должен полностью сгореть в воздухе, однако эксперты отмечают, что некоторые его части все же могут долететь до поверхности Земли. В этом случае они, скорее всего, упадут между городами Олекминском и Ленском.

«Комсомольская правда» отмечает, что явление можно будет увидеть в 700 километрах от эпицентра, в Якутске — низко на западном горизонте.