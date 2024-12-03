Stardew Valley назвали лучшей игрой для снятия стресса

Симулятор фермерской жизни Stardew Valley стал лучшей видеоигрой для снятия стресса. Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу The Northerner.
Эксперты составили список популярных атмосферных видеоигр, собранных из авторитетных статей и обзоров.
Затем с помощью «формулы процентного ранжирования» был подсчитан «балл уютности» каждой игры, а результаты были использованы для составления топа лучших игр для снятия стресса.
Так, Stardew Valley получила 9,4 балла уютности. Второе место заняла Animal Crossing: New Horizons с оценкой 9,2.
Вот как выглядит топ-20 игр для снятия стресса:
- Stardew Valley
- Animal Crossing: New Horizons
- A Short Hike
- Lil Gator Game
- Strange Horticulture
- Night In The Woods
- Dorfromantik
- Coral Island
- Unpacking
- Mario Party Superstars
- Loop Hero
- Disney Dreamlight Valley
- Love, Ghostie
- New Pokémon Snap
- Coffee Talk
- A Little To The Left
- Tavern Talk
- Story Of Seasons: A Wonderful Life
- Donut Country
- Cozy Grove
В августе ученые из Университета Нихон в Токио подвели итоги двухлетнего исследования, благодаря которому подтвердили, что видеоигры могут снимать стресс и улучшать психическое здоровье, но только если их использование ограничено.
В рамках эксперимента ученые раздали PS5 и Nintendo Switch. Данные показали, что у тех, кто имел консоль, психическое состояние было лучше, чем у тех, кто ее не имел.