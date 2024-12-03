Stardew Valley назвали лучшей игрой для снятия стресса

Симулятор фермерской жизни Stardew Valley стал лучшей видеоигрой для снятия стресса. Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу The Northerner.

Эксперты составили список популярных атмосферных видеоигр, собранных из авторитетных статей и обзоров.

Затем с помощью «формулы процентного ранжирования» был подсчитан «балл уютности» каждой игры, а результаты были использованы для составления топа лучших игр для снятия стресса.

Так, Stardew Valley получила 9,4 балла уютности. Второе место заняла Animal Crossing: New Horizons с оценкой 9,2.

Вот как выглядит топ-20 игр для снятия стресса:

Stardew Valley

Animal Crossing: New Horizons

A Short Hike

Lil Gator Game

Strange Horticulture

Night In The Woods

Dorfromantik

Coral Island

Unpacking

Mario Party Superstars

Loop Hero

Disney Dreamlight Valley

Love, Ghostie

New Pokémon Snap

Coffee Talk

A Little To The Left

Tavern Talk

Story Of Seasons: A Wonderful Life

Donut Country

Cozy Grove

В августе ученые из Университета Нихон в Токио подвели итоги двухлетнего исследования, благодаря которому подтвердили, что видеоигры могут снимать стресс и улучшать психическое здоровье, но только если их использование ограничено.