Jaguar представил электрокар Type 00

Компания Jaguar представила долгожданный электрический концепт-кар, спустя несколько часов после того, как в сеть утекли изображения ребрендингового автомобиля.

Судя по первым реакциям в сети, новинка больше напомнила пользователям «Розовую пантеру» или «Барби», чем традиционные машины бренда.

Новый электромобиль получил название Type 00. Он представлен в двух цветах — «Розовый Майами» и «Синий Лондон». Компания называет его «концептом со смелыми формами и смелыми пропорциями, который вдохновит будущие Jaguar».

На каждой стороне автомобиля есть латунные слитки с логотипами компании. Под ними скрыты камеры заднего вида, обеспечивающие водителю обзор с помощью экранов, расположенных в салоне.

У машины также нет заднего ветрового стекла. Вместо него под золотыми вставками за передним колесом установлены камеры заднего вида. Передняя часть автомобиля закрыта ветровым стеклом, которое, кажется, сливается с боковыми окнами, сужающимися к задней части машины.