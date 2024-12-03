Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки

Соловецкий камень, установленный в память жертв политических репрессий, следует перенести с Лубянской площади. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в интервью РБК.

По мнению Фадеева, люди приходят к Соловецкому камню не для почитания памяти репрессированных, а на акцию против сотрудников здания ФСБ на Лубянке, «они говорят: мы здесь, мы все помним, а вы такие же».

«Это не акция памяти, а политическая акция. Как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке», ― считает глава СПЧ.

Исчезновение табличек с именами репрессированных проекта «Последний адрес» с московских домов Фадеев назвал положительной тенденцией. По его словам, такие таблички напоминают «о том ужасе, который был в 1937 году», при этом никто не увековечивает память простых москвичей, живших в этих домах. Мемориальный проект глава СПЧ охарактеризовал как «тыканье в физиономии» и попытку сказать, что «страна не имеет будущего».

В интервью Фадеев затронул и другие темы — к примеру, ситуацию с правами человека в Чечне. На вопрос, как сейчас СПЧ работает в Чечне, он ответил одним словом: «Никак». Касательно избиения в СИЗО Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова Фадеев сказал, что «не надо было провоцировать».

«Мы, православные, немножко поспокойнее, но я думаю, что, если бы он вот здесь [в центре Москвы] стал сжигать Евангелие, тоже был бы шанс получить от кого‑нибудь по морде», ― считает глава СПЧ.