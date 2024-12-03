Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки

Сегодня / 12:14
«Так плохо, что даже хорошо»: Collider составил топ худших хоррор-фильмов в жанре фэнтези
Сегодня / 14:24
Macan и Mona: «Яндекс Музыка» подвела итоги года
Сегодня / 12:59
Отец Джоша Бролина заставил его съесть любимого поросенка: «Зачем рассказывать об этом ребенку?»
Сегодня / 11:12
«Яндекс Музыка» начнет продвигать артистов платно через «Импульс»
Сегодня / 11:07
Российская правозащитница и портниха из Узбекистана вошли в список Би-би-си 100 вдохновляющих женщин
Сегодня / 10:17
В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до рождения
Сегодня / 10:07
Индиана Джонс отправляется в путешествие в релизном трейлере Indiana Jones and the Great Circle
Сегодня / 08:53
«Другой человек», «Народный Джокер» и «Анора» без наград: назвали лауреатов премии «Готэм»
Сегодня / 02:24
Аня Тейлор-Джой снимется в мини-сериале «Счастливчик» для Apple TV+
Сегодня / 01:30
Тимоте Шаламе не получил роли в «Дивергенте» и «Бегущем в лабиринте» из‑за телосложения
Сегодня / 00:21
В Сеуле 125 поездов в метро задержались из‑за того, что машинист одного из них вышел в туалет
Вчера / 23:23
Майки Мэдисон рассказала, как потеряла сознание на съемках «Крика»
Вчера / 22:50
Американка сбросила с самолета праздничных индеек жителям отдаленных сел Аляски
Вчера / 21:36
Стивен Кинг закроет свои радиостанции. В том числе ту, что вещала в штате Мэн в течение 98 лет
Вчера / 21:27
Благодаря успеху «Моаны» актриса озвучивания купила маме дом
Вчера / 20:42
Актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоренс породнятся. Их дети обручились
Вчера / 20:29
Британец получил компенсацию за отсутствие рифления на батончике Mars
Вчера / 19:54
Елочные базары в Москве будут работать с 20 по 31 декабря
Вчера / 19:32
Sony выпустила ролик в честь 30-летия Play Station
Вчера / 19:20
Кай Сенат побил рекорд по числу привлеченных подписчиков за трансляцию
Вчера / 18:57
Талисманом наркодиспансера в Перми стала белочка
Вчера / 18:41
«Очень похоже на Москву в 2000-е»: T-Killah с женой похвалили Москву в сравнении со столицей Японии
Вчера / 18:19
В Китае начали набирать популярность ИИ-питомцы
Вчера / 17:58
ИИ помог вырастить первую в мире брокколи, которую можно есть с листьями и веточкой
Вчера / 17:48
Путин отложил Игры дружбы на неопределенный срок
Вчера / 17:31
В Англии башню Генриха I открыли для посетителей спустя почти 400 лет
Вчера / 17:25
Суд обязал Руперта Гринта выплатить 1,8 млн фунтов стерлингов по делу об уклонении от налогов
Вчера / 16:50
Персонаж Аарона Тейлор-Джонсона разносит кабинет Юрия Колокольникова в сцене из «Крейвена-охотника»
Вчера / 16:17
Марго Робби рассказала, что сама предложила полностью раздеться на съемках «Волка с Уолл-стрит»
Вчера / 16:03
Нив Алгар и Джеймс Нортон пытаются спасти свою семью в трейлере «Playing Nice»
Вчера / 16:00
Журналистка, восемь лет искавшая биологических родителей, нашла отца у себя в друзьях в фейсбуке*
Вчера / 15:55
Минпромторг: сервисы доставки «оттягивают» здоровых людей из промышленности, это нужно менять
Вчера / 15:08
Только 5% россиян готовы переплачивать за экологичную упаковку
Вчера / 14:35
Основатель онлайн-магазина наркотиков «Гидра» получил пожизненное
Вчера / 14:01
На Сахалине задержали исландца, пытавшегося уплыть в Японию

Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки

Сегодня в 14:12
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Соловецкий камень, установленный в память жертв политических репрессий, следует перенести с Лубянской площади. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в интервью РБК.

По мнению Фадеева, люди приходят к Соловецкому камню не для почитания памяти репрессированных, а на акцию против сотрудников здания ФСБ на Лубянке, «они говорят: мы здесь, мы все помним, а вы такие же».

«Это не акция памяти, а политическая акция. Как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке», ― считает глава СПЧ.

Исчезновение табличек с именами репрессированных проекта «Последний адрес» с московских домов Фадеев назвал положительной тенденцией. По его словам, такие таблички напоминают «о том ужасе, который был в 1937 году», при этом никто не увековечивает память простых москвичей, живших в этих домах. Мемориальный проект глава СПЧ охарактеризовал как «тыканье в физиономии» и попытку сказать, что «страна не имеет будущего».

В интервью Фадеев затронул и другие темы — к примеру, ситуацию с правами человека в Чечне. На вопрос, как сейчас СПЧ работает в Чечне, он ответил одним словом: «Никак». Касательно избиения в СИЗО Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова Фадеев сказал, что «не надо было провоцировать».

«Мы, православные, немножко поспокойнее, но я думаю, что, если бы он вот здесь [в центре Москвы] стал сжигать Евангелие, тоже был бы шанс получить от кого‑нибудь по морде», ― считает глава СПЧ.

По его мнению, Чечня сейчас «почти полностью» находится в российском правовом пространстве и к республике нужно «относиться очень аккуратно», «терпеть, стараться входить в положение».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами