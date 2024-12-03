Macan и Mona: «Яндекс Музыка» подвела итоги года

«Яндекс Музыка» подвела итоги года, отметив артистов и релизы, «светившиеся ярче всего в 2024 году».

Артистом года стал Macan. Его треки с альбома «I Am» набрали больше всего прослушиваний в этом году, что помогло релизу забрать номинацию «Альбом года».

Номинацию «Трек года» забрал хит «Поезда» авторского рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Самой прослушиваемой артисткой стала певица Mona: ее аудитория сейчас превышает 7 млн слушателей в месяц только в «Яндекс Музыке».

Титул «Фрешмен года» забрала певица Bearwolf, набравшая популярность благодаря видео в соцсетях. В мае этого года она выпустила завирусившийся трек «Godzilla».

«Искрой года» стал казахстанский артист Wallem, одновременно показавший и лучший взлет в «Моей волне». За месяц после попадания в систему персональных рекомендаций его аудитория выросла с 28 тыс. слушателей в месяц до 5 млн. Среди новых релизов 2024 года песню Wallem «Харизма» пользователи «Яндекс Музыки» слушали в «Моей волне» больше всего.