Таможня перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

Федеральная таможенная служба перестала пропускать в Россию оборудование с содержанием фреона. На границе застряли кондиционеры и холодильники. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.

По информации гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова, с 12 ноября ФТС начала запрашивать лицензии у поставщиков кондиционеров, холодильников и другого оборудования с фреоном R-410, и это остановило часть поставок. Причиной он назвал требование к поставщикам предоставить лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с этой смесью.

Под блокировку попали поставки из всех стран, в том числе СНГ, и на границе с Китаем застряли бытовые и промышленные кондиционеры, бытовые холодильники и системы торгового и промышленного холода, уточнил директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин.

Прудников оценил убытки из‑за блокировки и простоя в 200–300 млн рублей. Из‑за задержки могут зависнуть 300–400 контейнеров с готовой продукцией на 2 млрд рублей, а также сорваться сдачи социальных объектов и производств, посчитал директор ТПХ «Русклимат» Павел Симонов. Дефицита кондиционеров ждет представитель ассоциации РАТЭК (туда входит DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и др.) Антон Гуськов