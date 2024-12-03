«Так плохо, что даже хорошо»: Collider составил топ худших хоррор-фильмов в жанре фэнтези

Collider собрал рейтинг из десяти худших фантастических фильмов ужасов. В список попали как просто отвратительные ленты, так и картины настолько плохие, что даже хорошие, и тем самым обеспечившие себе звание классики. По словам составителей рейтинга, поджанр фэнтези-хорроров подарил миру некоторые из «самых уморительно ужасных фильмов, когда‑либо снятых».

На первой строчке рейтинга ― низкобюджетный «Тролль-2» 1990 года, снятый итальянским режиссером Клаудио Фрагассо. Несмотря на свое название, картина никак не связана с хоррором «Тролль», вышедшим четырьмя годами ранее. По сюжету «Тролля-2», семья приезжает на отдых и обнаруживает, что весь город населен гоблинами-людоедами, замаскированными под обычных жителей.

«Диалоги уморительно глупые, игра актеров уморительно ужасная, история уморительно бессмысленная, а стоимость производства уморительно низкая», ― пишет Collider, отмечая, что эту ленту обязан посмотреть каждый киноман.

Второе место занял мистический триллер Уве Болла «Один в темноте», у которого на Rotten Tomatoes поразительный 1%. Издание описывает его как «триллер без острых ощущений, боевик без забавного экшена и детектив без элементов тайны».

Замыкает тройку «Лепрекон: Начало» Зака Липовского. В отличие от предыдущих фильмов о лепреконе, которых спасал тупой юмор и восхитительный Уорвик Дэвис в главной роли, в этом нет ни того, ни другого. «В результате фанаты остались с самым безжизненным и болезненно разочаровывающим появлением лепрекона, которое только можно себе представить», ― заключает Collider.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

«Тролль-2» (1990), режиссер Клаудио Фрагассо. «Один в темноте» (2005), режиссер Уве Болл. «Лепрекон: Начало» (2014), режиссер Зак Липовский. «Бладрейн» (2005), режиссер Уве Болл. «Ворон: Жестокое причастие» (2005), режиссер Лэнс Манджия. «Стан Хельсинг» (2009), режиссер Бо Зенга. «Беовульф» (1999), режиссер Грэм Бейкер. «Минотавр» (2006), режиссер Джонатан Инглиш. «Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница» (1993), режиссер Адам Маркус. «Гоблины» (1984), режиссер Лука Берковичи.