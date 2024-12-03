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Отец Джоша Бролина заставил его съесть любимого поросенка: «Зачем рассказывать об этом ребенку?»

Сегодня в 12:59
Фото: Lionsgate

Отец заставил маленького Джоша Бролина съесть питомца-поросенка. Жуткую историю актер рассказал на подкасте «In Depth».

Отец артиста, тоже актер, Джеймс Бролин в прошлом также приходил на это шоу. «Он не рассказывал вам историю про поросят? Вот же долбаный мудак», — отреагировал на комментарий ведущего сын.

«В детстве я ухаживал за поросятами, это ужасная история. Их было двое, Хрюк и Хряк, они выросли у меня на глазах. В какой‑то вечер мы собрались на ужин…» — начал Бролин.

«Он предложил мне угадать, что мы едим. Я не понял и переспросил. Он ответил: „Либо Хрюка, либо Хряка. Ты правильно понял, сегодня мы их зарезали“. Я до сих пор не понимаю, зачем он это сказал. В чем был смысл? Зачем говорить такое ребенку, еще и с такой радостью в голосе. Он так хотел впечатление произвести?» — размышлял актер.

Бролин заключил, что отец таким образом хотел его впечатлить: «Когда ребенок тебя не воспринимает, тебе нужно привлечь внимание любым способом, позитивным или негативным. Только так могу объяснить, потому что не могу представить, как сказал бы такое своему сыну. В моей вселенной ребенок не должен такого слышать».

В уходящем году Бролин появился в экшн-комедии «Братья» вместе с Питером Динклейджем. Сюжет рассказывает о бывшем грабителе, чью спокойную жизнь нарушает родной брат-близнец и по совместительству подельник.

Еще одной его ролью стало участие в продолжении научно-фантастического вестерна «Внешние сферы».

В следующем году актера стоит ждать в ремейке «Бегущего человека» от Эдгара Райта. Бролин присоединится к ранее объявленным Глену Пауэллу, Кэти О’Брайан и Дэниелу Эзре. Выход фильма запланирован на 21 ноября — тогда же происходит действие картины.

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