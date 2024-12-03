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«Яндекс Музыка» начнет продвигать артистов платно через «Импульс»

Сегодня в 11:12
Фото: «Яндекс Музыка»

В «Яндекс Музыке» появилось платное продвижение артистов. Об этом сервис сообщил на презентации.

Инструмент «Импульс» должен помочь музыкантам увеличить количество прослушиваний, привлечь новую аудиторию и повысить шансы релиза на популярность в рекомендациях за счет дополнительных реакций от слушателей.

Сервис работает на базе рекламных технологий «Яндекс Директа» и станет доступен артистам с 100 000 ежемесячных слушателей. Новых площадка будет выбирать с помощью нейросетей, в нее попадут не только доступные фанаты, но и аудитория, которой потенциально может понравиться музыка.

Кроме того, артистам предложат искать новых поклонников баннерами через рекламную сеть «Яндекса», на сайтах и в приложениях партнеров. Такие материалы сгенерируют автоматически на основе выбранной фотографии, обложки релиза и текста.

«Импульс» уже доступен ограниченному числу музыкантов в бета-режиме. Тесты «Яндекс Музыки» показали, что у музыкантов с аудиторией от 100 000 до 500 000 ежемесячных клиентов прослушивания релизов с «Импульсом» растут до 40%. Также слушатели в два раза чаще ставят лайки и добавляют такие треки в «Коллекцию».

Выручку от продвижения музыкантов «Яндекс» намерен реинвестировать в индустрию: направить на развитие других инструментов и инициатив для поддержки локальных артистов. Доступ к «Импульсу» собираются открыть для всех верифицированных в BandLink музыкантов в 2025 году.

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