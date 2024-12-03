«Яндекс Музыка» начнет продвигать артистов платно через «Импульс»

В «Яндекс Музыке» появилось платное продвижение артистов. Об этом сервис сообщил на презентации.

Инструмент «Импульс» должен помочь музыкантам увеличить количество прослушиваний, привлечь новую аудиторию и повысить шансы релиза на популярность в рекомендациях за счет дополнительных реакций от слушателей.

Сервис работает на базе рекламных технологий «Яндекс Директа» и станет доступен артистам с 100 000 ежемесячных слушателей. Новых площадка будет выбирать с помощью нейросетей, в нее попадут не только доступные фанаты, но и аудитория, которой потенциально может понравиться музыка.

Кроме того, артистам предложат искать новых поклонников баннерами через рекламную сеть «Яндекса», на сайтах и в приложениях партнеров. Такие материалы сгенерируют автоматически на основе выбранной фотографии, обложки релиза и текста.

«Импульс» уже доступен ограниченному числу музыкантов в бета-режиме. Тесты «Яндекс Музыки» показали, что у музыкантов с аудиторией от 100 000 до 500 000 ежемесячных клиентов прослушивания релизов с «Импульсом» растут до 40%. Также слушатели в два раза чаще ставят лайки и добавляют такие треки в «Коллекцию».