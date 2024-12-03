Российская правозащитница и портниха из Узбекистана вошли в список Би-би-си 100 вдохновляющих женщин

Вчера / 22:50
Американка сбросила с самолета праздничных индеек жителям отдаленных сел Аляски
Сегодня / 10:17
В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до рождения
Сегодня / 10:07
Индиана Джонс отправляется в путешествие в релизном трейлере Indiana Jones and the Great Circle
Сегодня / 08:53
«Другой человек», «Народный Джокер» и «Анора» без наград: назвали лауреатов премии «Готэм»
Сегодня / 02:24
Аня Тейлор-Джой снимется в мини-сериале «Счастливчик» для Apple TV+
Сегодня / 01:30
Тимоте Шаламе не получил роли в «Дивергенте» и «Бегущем в лабиринте» из‑за телосложения
Сегодня / 00:21
В Сеуле 125 поездов в метро задержались из‑за того, что машинист одного из них вышел в туалет
Вчера / 23:23
Майки Мэдисон рассказала, как потеряла сознание на съемках «Крика»
Вчера / 21:36
Стивен Кинг закроет свои радиостанции. В том числе ту, что вещала в штате Мэн в течение 98 лет
Вчера / 21:27
Благодаря успеху «Моаны» актриса озвучивания купила маме дом
Вчера / 20:42
Актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоренс породнятся. Их дети обручились
Вчера / 20:29
Британец получил компенсацию за отсутствие рифления на батончике Mars
Вчера / 19:54
Елочные базары в Москве будут работать с 20 по 31 декабря
Вчера / 19:32
Sony выпустила ролик в честь 30-летия Play Station
Вчера / 19:20
Кай Сенат побил рекорд по числу привлеченных подписчиков за трансляцию
Вчера / 18:57
Талисманом наркодиспансера в Перми стала белочка
Вчера / 18:41
«Очень похоже на Москву в 2000-е»: T-Killah с женой похвалили Москву в сравнении со столицей Японии
Вчера / 18:19
В Китае начали набирать популярность ИИ-питомцы
Вчера / 17:58
ИИ помог вырастить первую в мире брокколи, которую можно есть с листьями и веточкой
Вчера / 17:48
Путин отложил Игры дружбы на неопределенный срок
Вчера / 17:31
В Англии башню Генриха I открыли для посетителей спустя почти 400 лет
Вчера / 17:25
Суд обязал Руперта Гринта выплатить 1,8 млн фунтов стерлингов по делу об уклонении от налогов
Вчера / 16:50
Персонаж Аарона Тейлор-Джонсона разносит кабинет Юрия Колокольникова в сцене из «Крейвена-охотника»
Вчера / 16:17
Марго Робби рассказала, что сама предложила полностью раздеться на съемках «Волка с Уолл-стрит»
Вчера / 16:03
Нив Алгар и Джеймс Нортон пытаются спасти свою семью в трейлере «Playing Nice»
Вчера / 16:00
Журналистка, восемь лет искавшая биологических родителей, нашла отца у себя в друзьях в фейсбуке*
Вчера / 15:55
Минпромторг: сервисы доставки «оттягивают» здоровых людей из промышленности, это нужно менять
Вчера / 15:08
Только 5% россиян готовы переплачивать за экологичную упаковку
Вчера / 14:35
Основатель онлайн-магазина наркотиков «Гидра» получил пожизненное
Вчера / 14:01
На Сахалине задержали исландца, пытавшегося уплыть в Японию
Вчера / 13:49
Продукты для новогоднего стола за год подорожали на 11%. Одна только курица стала дешевле
Вчера / 13:33
Альфонсо Куарон отказался снимать фильм о Бонде после ужина с Джоэлом Коэном
Вчера / 13:14
Скончался актер «Дней нашей жизни» и «Династии» Уэйн Нортроп
Вчера / 13:08
В Италии футболист Эдоардо Бове потерял сознание во время матча с «Интером»
Вчера / 12:50
В Госдуме предложили запрет курения на ходу

Российская правозащитница и портниха из Узбекистана вошли в список Би-би-си 100 вдохновляющих женщин

Сегодня в 11:07
Правозащитница Светлана Анохина. Фото: @anokhina_besit

Би-би-си представила список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира за 2024 год.

В него вошли две россиянки ― основательница правозащитной группы «Марем» Светлана Анохина, которая помогает жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе, и политическая активистка Лилия Чанышева, которая провела два года в тюрьме по обвинению в экстремизме за сотрудничество с ФБК* и стала участницей крупного обмена заключенными между Россией и Западом.

В список попали две нобелевские лауреатки ― американский биохимик венгерского происхождения Каталин Карико, получившая премию по физиологии и медицине за исследование модифицированной мРНК, а также иракская правозащитница Надя Мурак, помогающая жертвам сексуализированного насилия и удостоенная премии мира.

Значительную часть списка занимают спортсменки. Среди них самая титулованная легкоатлетка Эллисон Феликс из США, гимнастка Ребека Андраде из Бразилии, завоевавшая шесть олимпийских медалей, паратхэквондистка Закия Худадади из Афганистана и южнокорейская стрелок Ким Е Джи, покорившая соцсети хладнокровным взглядом и плюшевым слоником.

Другая участница списка ― политик Хана-Равити Майпи-Кларк, ставшая самой молодой женщиной маори в парламенте Новой Зеландии (и запомнившаяся традиционными танцами хака во время заседаний).

С ней соседствуют жертва изнасилования и активистка Жизель Пелико, актриса Шэрон Стоун, певица Рэй, художница Трейси Эмин, активистка по борьбе с изменением климата Аденике Оладосу и писательница Кристина Ривера Гарса.

Еще одна участница списка ― портниха и предпринимательница Дилором Юлдошева из Узбекистана. Два года назад они потеряла обе ноги в результате несчастного случая на уборке урожая, но не впала в отчаяние. После трагедии Юлдошева организовала собственный швейный бизнес и обучила этому ремеслу более 40 женщин.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в список иноагентов, признан в России экстремистской организацией и запрещен.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами