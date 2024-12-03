Российская правозащитница и портниха из Узбекистана вошли в список Би-би-си 100 вдохновляющих женщин

Би-би-си представила список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира за 2024 год.

В него вошли две россиянки ― основательница правозащитной группы «Марем» Светлана Анохина, которая помогает жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе, и политическая активистка Лилия Чанышева, которая провела два года в тюрьме по обвинению в экстремизме за сотрудничество с ФБК* и стала участницей крупного обмена заключенными между Россией и Западом.

В список попали две нобелевские лауреатки ― американский биохимик венгерского происхождения Каталин Карико, получившая премию по физиологии и медицине за исследование модифицированной мРНК, а также иракская правозащитница Надя Мурак, помогающая жертвам сексуализированного насилия и удостоенная премии мира.

Значительную часть списка занимают спортсменки. Среди них самая титулованная легкоатлетка Эллисон Феликс из США, гимнастка Ребека Андраде из Бразилии, завоевавшая шесть олимпийских медалей, паратхэквондистка Закия Худадади из Афганистана и южнокорейская стрелок Ким Е Джи, покорившая соцсети хладнокровным взглядом и плюшевым слоником.

Другая участница списка ― политик Хана-Равити Майпи-Кларк, ставшая самой молодой женщиной маори в парламенте Новой Зеландии (и запомнившаяся традиционными танцами хака во время заседаний).

С ней соседствуют жертва изнасилования и активистка Жизель Пелико, актриса Шэрон Стоун, певица Рэй, художница Трейси Эмин, активистка по борьбе с изменением климата Аденике Оладосу и писательница Кристина Ривера Гарса.

Еще одна участница списка ― портниха и предпринимательница Дилором Юлдошева из Узбекистана. Два года назад они потеряла обе ноги в результате несчастного случая на уборке урожая, но не впала в отчаяние. После трагедии Юлдошева организовала собственный швейный бизнес и обучила этому ремеслу более 40 женщин.