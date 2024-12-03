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В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до рождения

Сегодня в 10:17
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья граждан до их рождения. Об этом депутат из «Единой России» Николай Николаев рассказал ТАСС и «Коммерсанту».

Авторы инициативы предлагают поправку к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В случае ее принятия, первый пункт закона, где сказано «Каждый имеет право на охрану здоровья», будет дополнен словами «как до, так и после рождения».

Поправку больше года назад подготовила группа депутатов из четырех парламентских партий. В нее входят вице-спикер Думы Петр Толстой («ЕР»), первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев («СРЗП»), председатель комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) и его первый зампред Иван Сухарев (ЛДПР).

По словам Николаева, под законопроектом уже готовы подписаться 120 депутатов и сенаторов, также его поддерживает РПЦ. На рассмотрение в Думу его внесут в весеннюю сессию 2025 года.

В пояснительной записке инициаторы анализируют положение конституции о том, что «права и свободы человека принадлежат каждому от рождения», но приходят к выводу, что основной закон «не определяет ограничительного понимания начала возникновения прав человека с момента его рождения».

Кроме того, по их оценке, признанием прав человека до его рождения является постановление Конституционного суда о том, что рожденный после смерти отца ребенок имеет право на компенсацию морального вреда. Еще одним примером признания субъектности еще не рожденных граждан депутаты считают право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного родителя.

Более того, в тексте записки говорится, что государство де-факто уже охраняет здоровье нерожденных россиян, так как родители «имеют возможность бесплатного обследования <…> в целях предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства», а хирургия плода «включена в раздел высокотехнологичной медицинской помощи» и финансируется из бюджета.

«Отсутствие законодательного закрепления права на охрану здоровья до рождения вызывает множество проблем в юридическом, финансовом, научном и моральном аспектах сферы охраны здоровья. Налицо казус, при котором помощь ребенку до рождения оказывается, а объекта этой помощи официально не существует», — уверены депутаты.

По словам Николаева, инициатива «не несет никаких юридических последствий для норм по абортам» и «не связана с запретом на аборты по желанию женщины». Представители Минздрава уже ознакомились с содержанием поправок и ответили, что «необходимо их дополнительно обсуждать», добавил он.

С ним не согласна эксперт «Коммерсанта» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. По ее мнению, поправка может привести к серьезным нарушениям конституционных прав и создать правовые противоречия, угрожающие здоровью и безопасности женщин.

Тягай заметила, что законодательство не дает приоритета праву матери или праву нерожденного ребенка. Эта коллизия может поставит под угрозу возможность проведения абортов даже по медицинским показаниям, уверена эксперт.

Кроме того, изменения могут серьезно повлиять на вспомогательные репродуктивные технологии, обратила внимание Тягай.

«В рамках ВРТ происходит оплодотворение яйцеклеток с заморозкой эмбрионов (с последующим отбором родителями наиболее жизнеспособных). Если замороженные эмбрионы будут признаны субъектами права, законодательство потребует серьезных изменений. В частности, станет невозможным уничтожение эмбрионов (не отобранных родителями для вынашивания), как это допускается сегодня. Попытка приравнять нерожденного ребенка к субъекту права может привести к логическим и юридическим противоречиям, которых избегают законодатели как в России, так и за рубежом», — объясняет адвокат.

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