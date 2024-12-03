«Другой человек», «Народный Джокер» и «Анора» без наград: назвали лауреатов премии «Готэм»

Главную награду в 2024 году забрал фильм Аарона Шимберга и студии А24 «Другой человек» с Себастьяном Стэном в главной роли. В этой номинации он опередил «Претендентов» Луки Гуаданьино, «Мальчишек из „Никеля“», «Плохую девочку» с Николь Кидман и «Анору» с Юрой Борисовым.