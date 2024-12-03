«Другой человек», «Народный Джокер» и «Анора» без наград: назвали лауреатов премии «Готэм»

Вчера / 22:50
Американка сбросила с самолета праздничных индеек жителям отдаленных сел Аляски
Сегодня / 11:07
Российская правозащитница и портниха из Узбекистана вошли в список Би-би-си 100 вдохновляющих женщин
Сегодня / 10:17
В Госдуму внесут законопроект об охране здоровья человека до рождения
Сегодня / 10:07
Индиана Джонс отправляется в путешествие в релизном трейлере Indiana Jones and the Great Circle
Сегодня / 02:24
Аня Тейлор-Джой снимется в мини-сериале «Счастливчик» для Apple TV+
Сегодня / 01:30
Тимоте Шаламе не получил роли в «Дивергенте» и «Бегущем в лабиринте» из‑за телосложения
Сегодня / 00:21
В Сеуле 125 поездов в метро задержались из‑за того, что машинист одного из них вышел в туалет
Вчера / 23:23
Майки Мэдисон рассказала, как потеряла сознание на съемках «Крика»
Вчера / 21:36
Стивен Кинг закроет свои радиостанции. В том числе ту, что вещала в штате Мэн в течение 98 лет
Вчера / 21:27
Благодаря успеху «Моаны» актриса озвучивания купила маме дом
Вчера / 20:42
Актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоренс породнятся. Их дети обручились
Вчера / 20:29
Британец получил компенсацию за отсутствие рифления на батончике Mars
Вчера / 19:54
Елочные базары в Москве будут работать с 20 по 31 декабря
Вчера / 19:32
Sony выпустила ролик в честь 30-летия Play Station
Вчера / 19:20
Кай Сенат побил рекорд по числу привлеченных подписчиков за трансляцию
Вчера / 18:57
Талисманом наркодиспансера в Перми стала белочка
Вчера / 18:41
«Очень похоже на Москву в 2000-е»: T-Killah с женой похвалили Москву в сравнении со столицей Японии
Вчера / 18:19
В Китае начали набирать популярность ИИ-питомцы
Вчера / 17:58
ИИ помог вырастить первую в мире брокколи, которую можно есть с листьями и веточкой
Вчера / 17:48
Путин отложил Игры дружбы на неопределенный срок
Вчера / 17:31
В Англии башню Генриха I открыли для посетителей спустя почти 400 лет
Вчера / 17:25
Суд обязал Руперта Гринта выплатить 1,8 млн фунтов стерлингов по делу об уклонении от налогов
Вчера / 16:50
Персонаж Аарона Тейлор-Джонсона разносит кабинет Юрия Колокольникова в сцене из «Крейвена-охотника»
Вчера / 16:17
Марго Робби рассказала, что сама предложила полностью раздеться на съемках «Волка с Уолл-стрит»
Вчера / 16:03
Нив Алгар и Джеймс Нортон пытаются спасти свою семью в трейлере «Playing Nice»
Вчера / 16:00
Журналистка, восемь лет искавшая биологических родителей, нашла отца у себя в друзьях в фейсбуке*
Вчера / 15:55
Минпромторг: сервисы доставки «оттягивают» здоровых людей из промышленности, это нужно менять
Вчера / 15:08
Только 5% россиян готовы переплачивать за экологичную упаковку
Вчера / 14:35
Основатель онлайн-магазина наркотиков «Гидра» получил пожизненное
Вчера / 14:01
На Сахалине задержали исландца, пытавшегося уплыть в Японию
Вчера / 13:49
Продукты для новогоднего стола за год подорожали на 11%. Одна только курица стала дешевле
Вчера / 13:33
Альфонсо Куарон отказался снимать фильм о Бонде после ужина с Джоэлом Коэном
Вчера / 13:14
Скончался актер «Дней нашей жизни» и «Династии» Уэйн Нортроп
Вчера / 13:08
В Италии футболист Эдоардо Бове потерял сознание во время матча с «Интером»
Вчера / 12:50
В Госдуме предложили запрет курения на ходу

«Другой человек», «Народный Джокер» и «Анора» без наград: назвали лауреатов премии «Готэм»

Сегодня в 08:53
Фото: TheStewartofNY/FilmMagic

В Нью-Йорке прошла церемония награждения крупной премии «Готэм». Жюри из одноименного института кино и медиа ежегодно вручает статуэтки лучшим независимым картинам.

Главную награду в 2024 году забрал фильм Аарона Шимберга и студии А24 «Другой человек» с Себастьяном Стэном в главной роли. В этой номинации он опередил «Претендентов» Луки Гуаданьино, «Мальчишек из „Никеля“», «Плохую девочку» с Николь Кидман и «Анору» с Юрой Борисовым.

Создатели драм «Мальчишки из „Никеля“» и «Синг-Синг» унесли домой по две награды. Режиссер «Мальчишек» РаМелл Росс взял победу в номинации за лучшую режиссуру, а актера Брэндона Уилсона отметили премией «Актерский прорыв».

Исполнитель главной роли в «Синг-Синге» Колман Доминго был награжден премией за лучшую актерскую игру, а Кларенс Маклин забрал статуэтку за лучшую роль второго плана.

«Анора» была представлена сразу в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» (Шон Бейкер), «Лучшие актер/актриса в главной роли» (Майки Мэдисон) и «Лучшие актер/актриса второго плана» (Юра Борисов), однако не смогла выиграть ни одной.

Лучший фильм

«Другой человек»

Лучшая режиссура

РаМелл Росс («Мальчишки из „Никеля“»)

Лучшая главная роль

Колман Доминго («Синг-Синг»)

Лучшая второстепенная роль

Кларенс Маклин («Синг-Синг»)

Лучший сценарий

Азазель Джейкобс («Его три дочери»)

Лучший международный фильм

«Все, что нам кажется светом», Индия.

Актерский прорыв года

Брэндон Уилсон («Мальчишки из „Никеля“»)

Режиссерский прорыв года

Вера Дрю («Народный Джокер»)

Лучший документальный фильм

«No Other Land», Израиль/Палестина.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами