«Другой человек», «Народный Джокер» и «Анора» без наград: назвали лауреатов премии «Готэм»

В Нью-Йорке прошла церемония награждения крупной премии «Готэм». Жюри из одноименного института кино и медиа ежегодно вручает статуэтки лучшим независимым картинам.
Главную награду в 2024 году забрал фильм Аарона Шимберга и студии А24 «Другой человек» с Себастьяном Стэном в главной роли. В этой номинации он опередил «Претендентов» Луки Гуаданьино, «Мальчишек из „Никеля“», «Плохую девочку» с Николь Кидман и «Анору» с Юрой Борисовым.
Создатели драм «Мальчишки из „Никеля“» и «Синг-Синг» унесли домой по две награды. Режиссер «Мальчишек» РаМелл Росс взял победу в номинации за лучшую режиссуру, а актера Брэндона Уилсона отметили премией «Актерский прорыв».
Исполнитель главной роли в «Синг-Синге» Колман Доминго был награжден премией за лучшую актерскую игру, а Кларенс Маклин забрал статуэтку за лучшую роль второго плана.
«Анора» была представлена сразу в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» (Шон Бейкер), «Лучшие актер/актриса в главной роли» (Майки Мэдисон) и «Лучшие актер/актриса второго плана» (Юра Борисов), однако не смогла выиграть ни одной.
Лучший фильм
«Другой человек»
Лучшая режиссура
РаМелл Росс («Мальчишки из „Никеля“»)
Лучшая главная роль
Колман Доминго («Синг-Синг»)
Лучшая второстепенная роль
Кларенс Маклин («Синг-Синг»)
Лучший сценарий
Азазель Джейкобс («Его три дочери»)
Лучший международный фильм
«Все, что нам кажется светом», Индия.
Актерский прорыв года
Брэндон Уилсон («Мальчишки из „Никеля“»)
Режиссерский прорыв года
Вера Дрю («Народный Джокер»)
Лучший документальный фильм
«No Other Land», Израиль/Палестина.