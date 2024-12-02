Аня Тейлор-Джой снимется в мини-сериале «Счастливчик» для Apple TV+

Актриса Аня Тейлор-Джой, известная по фильму «Меню» и сериалу «Ход королевы», снимется в мини-сериале «Счастливчик» («Lucky»). Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит стриминговый сервис Apple TV+. Тейлор-Джой выступит исполнительным продюсером шоу вместе с Риз Уизерспун и Джонатаном Троппером, стоящим за сериалом «Видеть».
Сериал расскажет о женщине, оставившей позади преступную жизнь, но вынужденной в последний раз принять свою темную сторону в отчаянной попытке убежать от прошлого. Шоураннерами станут Троппер и Кэсси Паппас («Укрытие»).
«Счастливчика» выпустит продакшн-компания Hello Sunshine. Она, по словам Тейлор-Джой, «продолжает проделывать фантастическую работу по защите женских голосов».