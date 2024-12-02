Тимоти Шаламе не получил роли в «Дивергенте» и «Бегущем в лабиринте» из‑за телосложения

Американо-французский актер Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Дюна» и «Вонка», поделился в интервью Rolling Stone U.K., что не получил роли в двух популярных кинофраншизах из‑за своего телосложения.

Артист рассказал, что пробовался на роли в «Дивергенте» и «Бегущем в лабиринте». Но получил отказ. «Я всегда получал одну и ту же обратную связь. О, у тебя неподходящая фигура», — посетовал Шаламе.

Он добавил, что его агент в конце концов отказался отправлять его на пробы в такие крупные проекты. Специалист надеялся, что Шаламе наберет вес. «Я пытался поправиться. Я не мог! Совсем не мог. Мой метаболизм или что там еще, черт возьми, не позволял мне это сделать», — вспомнил актер.