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Тимоти Шаламе не получил роли в «Дивергенте» и «Бегущем в лабиринте» из‑за телосложения

Сегодня в 01:30
Кадр: Direzione Generale per il Cinema

Американо-французский актер Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Дюна» и «Вонка», поделился в интервью Rolling Stone U.K., что не получил роли в двух популярных кинофраншизах из‑за своего телосложения.

Артист рассказал, что пробовался на роли в «Дивергенте» и «Бегущем в лабиринте». Но получил отказ. «Я всегда получал одну и ту же обратную связь. О, у тебя неподходящая фигура», — посетовал Шаламе.

Он добавил, что его агент в конце концов отказался отправлять его на пробы в такие крупные проекты. Специалист надеялся, что Шаламе наберет вес. «Я пытался поправиться. Я не мог! Совсем не мог. Мой метаболизм или что там еще, черт возьми, не позволял мне это сделать», — вспомнил актер.

В результате артист прославился благодаря независимым камерным драмам. Путь, который самому Шаламе казался «более скромным», привел его к большим проектам и всемирному успеху. Свою роль в «Дюне» актер считает своим звездным часом.

В данный момент Шаламе готовится к премьере байопика о музыканте Бобе Дилане Лента называется «Совершенный незнакомец». Она выйдет 25 декабря.

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