В Сеуле 125 поездов в метро задержались из‑за того, что машинист одного из них вышел в туалет

В Сеуле машинист поезда в метро вышел в туалет на одной из станций — и это привело к задержке 125 составов. Некоторые из них задержались на 20-25 минут, сообщил The Sun.
Отлучившийся машинист отсутствовал на своем посту лишь 4 минуты и 16 секунд. За это время он вышел на платформу, поднялся на другой этаж, воспользовался туалетом и вернулся.
Задержка повлияла на расписание поездов метрополитена. В администрации подземки отметили, что пассажирское сообщение не претерпело существенных нарушений, поезда продолжили двигаться с регулярными интервалами.
Согласно изданию, машинистам поездов на кольцевых маршрутах в Сеуле приходится работать непрерывно по два-три часа. При необходимости работники пользуются туалетами на станциях, которые зачастую находятся далеко от платформ.