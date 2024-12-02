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Майки Мэдисон рассказала, как потеряла сознание на съемках «Крика»

Сегодня в 23:23
Фото: Lantern Entertainment

Американская актриса Майки Мэдисон, недавно появившаяся в фильме «Анора», рассказала, как потеряла сознание на съемках слэшера «Крик». Об этом написал Collider.

В одном из эпизодов картины ей пришлось носить тяжелый костюм маньяка. Во время съемки сцены на площадке было очень жарко, и Мэдисон стало плохо.

«На мне было несколько слоев одежды, и костюм просто запечатывал все тепло. Я подпрыгивала вверх и вниз и интенсивно дышала, пытаясь добиться неистовой энергии внутри себя, своего тела», — поделилась актриса.

Она вспомнила, как почувствовала себя нехорошо и попыталась отойти к навесу, но тут же упала в обморок. После этого съемочная команда приостановила съемки.

«Я думаю, это было просто сохранение энергии, но не переутомление», — отметила Мэдисон.

В «Крике» актриса выполняла множество трюков. «Некоторые из трюков были веселыми и сложными, как то, где персонаж — извините, это жестокая сцена — получает выстрел в голову», — вспомнила Майки.

Мэдисон появилась в шестой части франшизы «Крик», которая вышла в 2022 году. Главные роли в картине исполнили Мелисса Баррера и Дженна Ортега.

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