Американка сбросила с самолета праздничные индейки жителям отдаленных сел Аляски

Эстер Кейм, живущая на Аляске, сбросила с самолета 32 замороженные индейки местным жителям в честь Дня благодарения. Об этом сообщают Associated Press и CBS News.

Большая часть Аляски ― дикая местность, и лишь на 20% ее территории можно проехать по дорогам. Зимой многие жители передвигаются с помощью небольших самолетов и снегоходов, а временными дорогами становятся замерзшие реки.

Кейм третий год подряд доставляет самолетом индейку в труднодоступные сельские районы Аляски. Так в День благодарения главное праздничное блюдо могут отведать те, у кого нет возможности просто дойти до продуктового магазина.

Для своего проекта Alaska Turkey Bomb девушка пролетает около 160 километров, спускаясь предельно низко у населенных пунктов. Иногда она прибегает к помощи «сбрасывателя индеек», в других случаях ― выкидывает замороженную птицу сама, пока управление самолетом берет на себя ее подруга.

Деньги на индеек Кейм собирает через социальные сети. Там же она связывается с семьями, предупреждая, что прилетит к ним с подарком.

По словам женщины, когда она росла на аляскинской ферме, друг семьи скидывал им и других людям поблизости индеек с самолета. Иногда он доставлял таким образом газеты или сладости для Кейм. Почти 25 лет назад она переехала в более урбанизированную часть Аляски, но ферма в отдаленном поселке до сих пор ей принадлежит.