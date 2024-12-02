Стивен Кинг закроет свои радиостанции. В том числе ту, что вещала в штате Мэн в течение 98 лет

Три американские независимые радиостанции WKIT-FM, WZON-AM и WZLO-FM, принадлежащие писателю Стивену Кингу и его жене Табите, закроются. Об этом сообщил Independent.

Кинг пытался в течение десятилетий сохранить станции, но их финансовые проблемы, очевидно, стали критическими. В конце декабря все три станции, вещавшие на территории американского штата Мэн и объединенные в группу ZONE Corporation, замолчат.

«В то время когда радио по всей стране были поглощены гигантскими вещательными корпорациями, мне нравилось быть владельцем локальных, независимых станций все эти годы. Я любил людей, которые ходили на них каждый день и развлекали людей, поддерживая работоспособность оборудования и давая местным рекламодателям возможность связаться со своими клиентами», — прокомментировал Кинг.

Всемирно известный автор приобрел свою первую радиостанцию в 1983 году в возрасте 36 лет. Он переименовал ее в WZON в честь его книги «Мертвая зона». Эта станция вещала в течение 98 лет.

Позднее Кинг стал владельцем еще двух радио. WKIT-FM позиционировала себя как «радиостанция рок-н-ролла Стивена Кинга». WZON вещает в ретроключе, а WZLO считается альтернативной станцией для взрослых.