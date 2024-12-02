Благодаря успеху «Моаны» актриса озвучания купила маме дом

Аулии Кравальо, озвучившая Моану в мультфильмах Disney, смогла купить маме дом после выхода первой части. Об этом она рассказала в интервью People.

По словам актрисы, когда ее утвердили на роль, они с мамой жили в однокомнатной квартире на Гавайях. Девушка спала на кровати, а мама ютилась на диване.

Кравальо поддерживает тесные отношения с обоими родителями, которые развелись, когда она была маленькая. Звезда «Моаны» чувствует себя благодарной за ценные уроки, которые они ей преподали, и жертвы, на которые пошли.

«Мои родители говорили: если с „Моаной“ ничего не получится, тебе нужно закончить среднюю школу. Тебе нужно мыть посуду. Тебе нужно починить кровать. Не позволяй этому вскружить тебе голову», ― поделилась Кравальо.

Она отметила, что иногда «вела себя дерьмово», когда после участия в «Моане» приходила домой, и ей нужно было делать домашние задания. Но ее мать «быстро пресекла это на корню» и дисциплинировала дочь.

«Это было жесткое воспитание, которое позволило мне расти как личности, но при этом мама смотрела мне в глаза и говорила: „Тебе нужно быть доброй“», ― вспоминает Кравальо.

Во второй части «Моаны» Кравальо вновь подарила голос главной героине. Вместе с ней в озвучке участвовали Дуэйн Джонсон, Николь Шерзингер, Темура Моррисон и Рэйчел Хаус.