Актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоренс породнятся. Их дети обручились

Американские актеры Эдди Мерфи («Поездка в Америку», «Святоша») и Мартин Лоренс («Плохие парни», «Дом большой мамочки») породнятся. Их дети, Эрик Мерфи и Жасмин Лоренс, обручились, сообщил Independent.

Пара поделилась в инстаграме* видео того, как Мерфи сделал предложение Лоренс под песню Эрика Бенета «Spend My Life with You». «Бог действительно благословил нас любовью, которая ощущается как судьба», — прокомментировала Жасмин.

Помолвка пары состоялась спустя три года после того, как они рассказали о своих отношениях. Эрик Мерфи признавался, что «по уши влюблен» в Жасмин Лоренс.

Отцы будущих жениха и невесты знакомы с начала 90-х годов. Они пересекались на съемках фильма «Бумеранг». На тот момент Мерфи уже был кинозвездой, а Лоренс только начинал свой путь в Голливуде.

Актеры работали вместе также над фильмом «Пожизненно» Теда Демме — там они оба исполнили главные роли. В будущем, по слухам, они вновь объединятся на съемках ремейка комедии «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир».

В интервью Жасмин Лоренс рассказывала, что ее и Эрика познакомили отнюдь не отцы, хотя они дружат, а дядя девушки. В 2022 году Жасмин шутила в телешоу, что попытается заставить Эдди Мерфи заплатить за ее будущую свадьбу с его сыном.