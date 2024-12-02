Британец получил компенсацию за отсутствие рифления на батончике Mars

Британец получил компенсацию в 2 фунта стерлингов (268 рублей) за то, что на купленном им батончике Mars не было фирменного узора ― он был гладким. Об этом сообщает The Guardian.

34-летний ведущий из английского города Эйлсбери Гарри Сигер купил бракованный Mars на станции техобслуживания в графстве Оксфордшир. В это время он ехал с друзьями на выставку классических автомобилей.

Увидев гладкий батончик, мужчина решил обратиться к компании-производителю и выяснить, не решили ли они полностью отказаться от фирменного рифления. «Я на самом деле забыл об этом. Однако на следующий день вспомнил и подумал: „А почему бы мне не написать им и не узнать, что случилось? Может, они что‑то упустили и не заметили этого?“» — поделился он.

Однако в компании Mars Wrigley UK не стали ему объяснять, в чем причина дефекта, а вместо этого сразу перешли к выплате компенсации. Сигер же сказал, что его компенсация не интересовала, ему было интересно узнать, что привело к отсутствию узора на батончике.

Как отмечает The Guardian, компания в ноябре пояснила, что батончик «проскользнул» по ее производственной линии. Представители Mars заверили потребителей, что фирменное рифление останется надолго.

Фотография гладкого батончика, сделанная Сигером, привлекла внимание тысяч подписчиков группы «Скучные мужчины» («Dull Men’s Club») в фейсбуке*. Они объяснили британцу, что батончик не прошел обработку воздухом с помощью глазировочной машины.

«На вкус он был таким же. Просто намного тоньше сверху, вот и все — не такой толстый», ― поделился своими ощущениями Сигер.