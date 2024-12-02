Елочные базары в Москве будут работать с 20 по 31 декабря

Елочные базары в Москве будут работать во всех округах города с 20 по 31 декабря, рассказали на сайте проекта «Зима в Москве».

На них можно будет купить ели, привезенные из разных регионов России: Пермского края, Кировской области, Башкирии. В ассортименте найдутся и зарубежные деревья — пихты из Дании и Бельгии.

«На некоторых базарах продают игрушки и другие украшения, электрические гирлянды и подставки для деревьев», — рассказали организаторы проекта.

Они отметили, что на базарах планируют продавать также сосны и лапник: срезанные ветви вечнозеленых деревьев. После праздников деревья можно будет сдать в пункты сбора и переработки их в щепу.

«Этот материал потом используют как удобрение для почвы, подстилку для животных в вольерных комплексах, покрытие для экологических троп», — пояснили на сайте.

Помимо елочных базаров в столице пройдет еще несколько фестивалей. «Путешествие в Рождество» продлится с 14 декабря по 12 января. «Московское чаепитие» растянется на всю зиму.