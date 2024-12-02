Кай Сенат побил рекорд по числу привлеченных подписчиков за трансляцию

Стримеру Каю Сенату удалось привлечь более 727 тыс. новых подписчиков за месячный «субатон» (марафон подписок) на Twitch. Это более чем в два раза превышает предыдущий рекорд в 326 тыс. подписчиков, установленный IronMouse в октябре.

Как отмечает Би-би-си, 22-летнему Сенату удалось достичь этого благодаря привлечению звезд. За последние 30 дней в его стримах поучаствовали Снуп Догг, Серена Уильямс и Билл Най.

Снуп Догг позвонил Каю на второй день трансляции, обсудив грядущий альбом. А на четвертый день рэпер провел для Сената экскурсию по своему дому в Лос-Анджелесе.

Несколько дней спустя стример пообщался по видеосвязи с легендой тенниса Сереной Уильямс, которая рассказала, что у ее сестры Винус лучше получается тренировать теннису других.

Вместе с популяризатором науки Биллом Найем Сенат провел для зрителей несколько научных экспериментов. К примеру, они продемонстрировали, что кубик льда быстрее тает на металлической поверхности, чем на пластиковой.

Месячный марафон подписок получил название «Мафиатон-2» ― в честь подписчиков Сената, которых он называем «мафией Кая». Во время таких «субатонов» пользователи оформляют подписку за деньги, чтобы поддержать любимых стримеров. Цены зависят от региона ― к примеру, в США такая подписка стоит 4,99 доллара, а в Турции ― около 1,26 доллара. Сенат пообещал направить 20% собранных средств на постройку школы в Нигерии.