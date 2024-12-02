Талисманом наркодиспансера в Перми стала белочка

Пермский краевой наркодиспансер представил свой талисман, который выбирали сотрудники. Им стала белочка в белом халате, сообщается в ВК-группе учреждения.
Маскотом наркодиспансера могли стать лягушки, гремлин и белки — выбор пал в пользу последней. Теперь медорганизация обратилась к подписчикам с просьбой придумать ей имя. В комментариях предложили Лапочку, Делирию, Этилий, Нежданчик, Ремиссию и Орешника.
Главврач больницы Дмитрий Михневич в разговоре с 59.ru пояснил, что для него лягушка символизирует перемены и адаптацию, гремлин — «игривого и необычного помощника», а выбранная коллективом белка символизирует предусмотрительность, процветание, удачу, наслаждение жизнью, настойчивость, решимость и бдительность.
«Во-вторых, наша белочка — это полная противоположность той „адской белке“, которая с десяток лет назад фигурировала в роликах. Наша белочка придерживается здорового образа жизни, занимается спортом, она интеллектуал, позитивная и оптимистичная, и, конечно же, она настоящий друг, который всегда поможет и поддержит в трудной ситуации», — сказал Михневич.