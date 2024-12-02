«Очень похоже на Москву в 2000-е»: T-Killah с женой похвалили Москву в сравнении со столицей Японии

Российский рэпер T-Killah вместе с женой, журналисткой Марией Тарасовой, посетили Японию. В видеоблоге на ютубе пара сравнила столицу страны Токио с Москвой — в пользу последней.

Тарасова подчеркнула, что Токио уже вовсе не «поражает прорывными технологиями». «Москва в плане технологий далеко-далеко ушла вперед», — поделилась девушка. T-Killah согласился с ней.

Мария также раскритиковала внешний вид города. По мнению Тарасовой, большое число билбордов и рекламных вывесок — минус японской столицы. «Все такое яркое, очень похоже на Москву в 2000-е годы», — отметила журналистка.

«А потом это запретили, и Москва стала чистенькая, аккуратненькая. Соответственно, когда я приехала сюда, я очень этому удивилась», — добавила она. T-Killah же назвал одну из главных улиц Токио в районе Сибуя «треш-улицей».

Музыкант оценил японских девушек: «Они очень миниатюрные, прикольные, в чулочках. Но наши лучше». Артиста удивило, что многие японки выглядят как школьницы. «У них какой‑то культ школьниц», — предположил он.

В ролике T-Killah признался, что в Токио невозможно найти мусорный контейнер. Пара в течение часа искала его по улицам города, но так и не преуспела. При этом рэперу понравилось, что в Японии можно купить деликатесы по доступным ценам.

Мария подарила мужу поездку в Японию на день рождения. T-Killah признался, что давно интересовался историей и культурой страны, в частности смотрел фильмы Такеши Китано. Япония, как отметил он, не во всем оправдала его ожидания, но музыканту понравились живущие там люди.