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«Очень похоже на Москву в 2000-е»: T-Killah с женой похвалили Москву в сравнении со столицей Японии

Сегодня в 18:41
Фото: T-Killah/YouTube

Российский рэпер T-Killah вместе с женой, журналисткой Марией Тарасовой, посетили Японию. В видеоблоге на ютубе пара сравнила столицу страны Токио с Москвой — в пользу последней.

Тарасова подчеркнула, что Токио уже вовсе не «поражает прорывными технологиями». «Москва в плане технологий далеко-далеко ушла вперед», — поделилась девушка. T-Killah согласился с ней.

Мария также раскритиковала внешний вид города. По мнению Тарасовой, большое число билбордов и рекламных вывесок — минус японской столицы. «Все такое яркое, очень похоже на Москву в 2000-е годы», — отметила журналистка.

«А потом это запретили, и Москва стала чистенькая, аккуратненькая. Соответственно, когда я приехала сюда, я очень этому удивилась», — добавила она. T-Killah же назвал одну из главных улиц Токио в районе Сибуя «треш-улицей».

Музыкант оценил японских девушек: «Они очень миниатюрные, прикольные, в чулочках. Но наши лучше». Артиста удивило, что многие японки выглядят как школьницы. «У них какой‑то культ школьниц», — предположил он.

В ролике T-Killah признался, что в Токио невозможно найти мусорный контейнер. Пара в течение часа искала его по улицам города, но так и не преуспела. При этом рэперу понравилось, что в Японии можно купить деликатесы по доступным ценам.

Мария подарила мужу поездку в Японию на день рождения. T-Killah признался, что давно интересовался историей и культурой страны, в частности смотрел фильмы Такеши Китано. Япония, как отметил он, не во всем оправдала его ожидания, но музыканту понравились живущие там люди.

«Япония меня поразила гостеприимством. Другая ментальность, очень интересная. Люди здесь мудрые, тихие, очень стильные — вообще все. Ну прикольные. Мне они очень понравились. Плюс, конечно, еда, качество еды везде абсолютное — просто топовое, от какой‑нибудь забегаловки до мишленовского ресторана», — рассказал артист.

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