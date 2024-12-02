Sony выпустила ролик в честь 30-летия Play Station

«На нашем пути мы находили приключения, смех и незабываемые воспоминания, которые выходят далеко за рамки одного момента. Мы завязали новые дружеские отношения и по-новому взглянули на то, что такое игра. Спасибо вам за участие в этом путешествии — без вас мы бы не справились», — сказано в описании.