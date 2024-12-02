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Sony выпустила ролик в честь 30-летия Play Station

Сегодня в 19:32
Фото: PlayStation

Компания Sony представила ролик в преддверии 30-летия выхода оригинальной PlayStation в Японии.

Игровая система, изменившая ход развития индустрии, все еще занимает лидирующие позиции на рынке консолей. Помимо праздничного видео, Sony отметит годовщину масштабной распродажей в PlayStation Store.

«На протяжении последних трех десятилетий мы совершали невероятные путешествия, вместе создавая истории и получая новые эмоции», — говорится в описании видеоролика Sony.

«На нашем пути мы находили приключения, смех и незабываемые воспоминания, которые выходят далеко за рамки одного момента. Мы завязали новые дружеские отношения и по-новому взглянули на то, что такое игра. Спасибо вам за участие в этом путешествии — без вас мы бы не справились», — сказано в описании.

В двухминутном ролике показаны некоторые из крупнейших франшиз в истории консоли. Среди них — God of War, The Last of Us, Metal Gear Solid, Tomb Raider и другие.

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