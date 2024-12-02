Sony выпустила ролик в честь 30-летия Play Station

Компания Sony представила ролик в преддверии 30-летия выхода оригинальной PlayStation в Японии.
Игровая система, изменившая ход развития индустрии, все еще занимает лидирующие позиции на рынке консолей. Помимо праздничного видео, Sony отметит годовщину масштабной распродажей в PlayStation Store.
«На протяжении последних трех десятилетий мы совершали невероятные путешествия, вместе создавая истории и получая новые эмоции», — говорится в описании видеоролика Sony.
«На нашем пути мы находили приключения, смех и незабываемые воспоминания, которые выходят далеко за рамки одного момента. Мы завязали новые дружеские отношения и по-новому взглянули на то, что такое игра. Спасибо вам за участие в этом путешествии — без вас мы бы не справились», — сказано в описании.
В двухминутном ролике показаны некоторые из крупнейших франшиз в истории консоли. Среди них — God of War, The Last of Us, Metal Gear Solid, Tomb Raider и другие.